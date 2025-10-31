Azucena Uresti confrontó una vez más al senador Fernández Noroña, quien se encuentra en una visita humanista en Palestina.

La periodista cuestionó a Gerardo Fernández Noroña por su reciente viaje a Palestina, pero también por el uso de un avión privado durante una gira nacional.

Asimismo, reiteró su llamado a que el senador para transparentar “quién le pagó” sus viajes y su casa; así como a presentar las pruebas sobre un inmueble supuestamente a nombre de la periodista.

“Senador, menos espectáculos y más rendición de cuentas. Explique” Azucena Uresti

Azucena Uresti enfrenta a Fernández Noroña por atacarla sin pruebas; exige explicación del senador

Azucena Uresti dedicó su espacio de ‘En vox mx’ a Fernández Noroña, a quien le exigió la rendición de cuentas por su patrimonio, que creció con la compra de una casa en Tepoztlán.

Asimismo, resaltó que le sigue sorprendiendo que continúe atacándola aunque no tiene pruebas contra ella.

De acuerdo con Uresti, Fernández Noroña tiene que explicar quién le pagó su gira humanitaria por el medio oriente y explicar “a cambio de qué” le fue dado como:

vuelos

hospedajes

alimentación, etc.

“No se le reclama por ir a Palestina. ni por ir a donde él quiera. No confunda. Se le cuestiona haber acudido sin explicar a cambio de qué le pagaron un vuelo, hospedaje, alimentación y un largo, etcétera. Azucena Uresti

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña decidió no responder a los llamados de Uresti a quien criticó una vez más por desmentirse a sí misma de una manera “muy suave”.

Sin embargo aseguró que las pruebas contra ella sobre el supuesto inmueble que posee está “en tus redes sociales, donde has compartido tu departamento en avenida Reforma.

Justo es lo que te estoy diciendo, que tu desmentido de ti misma es muy suave. Por otro lado, todas las pruebas están en tus redes sociales, donde has compartido tu departamento en avenida Reforma @azucenau. https://t.co/5u5FCnyP1K — Fernández Noroña (@fernandeznorona) October 30, 2025

Azucena Uresti reclama llanto de Noroña cuando no lo hace por las tragedias del país

Por otra parte, reclamó la simpatía y empatía que mostró por el pueblo de Palestina al punto de llorar.

Sin embargo, resaltó que no lo ha visto derramar una sola lágrima por los miles de muertos en México.

Asimismo, recordó que la madre buscadora Ceci Flores lo invitó a participar en la búsqueda de desaparecidos que realizan cada día.

“¿Por qué dejó el Senado de la República para acudir a aquella parte del mundo donde lloró desconsoladamente por las injusticias, pero nunca ha derramado una lágrima por los miles de muertos en México? Tampoco respondió, por cierto, a la invitación de la madre buscadora Cecilia Patricia Flores para que la acompañe en una búsqueda de desaparecidos, ya que se presenta como resuelve problemas. El preocupado por la humanidad y empático con el dolor ajeno. Azucena. Uresti

Por ello, lo llamó a llorar por las tragedias ocurridas en México, como las recientes inundaciones en varios estados del país.