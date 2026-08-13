Este 13 de agosto de 2026, Leonardo Lomelí supervisó el examen de control presencial que la UNAM realizó en Oaxaca a tempranas horas.

Carlos Alexander Soriano, uno de los primeros aspirantes que terminó la prueba de 120 preguntas, entre las 09:00 y 12:00 horas, conversó con el rector de la UNAM.

Aspirante da su opinión a Leonardo Lomelí sobre examen de control de la UNAM en Oaxaca

El estudiante expresó su sentir a Leonardo Lomelí, sobre el nuevo examen presencial tras la detección de anomalías y un aumento atípico de puntajes altos en la prueba virtual previa.

Carlos Alexander se dijo a gusto durante la prueba y es que le gustó más esta fase aún cuando “estar viendo a cada rato las preguntas, quita tiempo y hace que pierdas un poco la concentración”.

Se dijo confiado y estar en la espera de un resultado similar; previamente obtuvo 111 aciertos.

Carlos Alexander Soriano, uno de los primeros aspirantes que terminó el Examen de Control Presencial de la UNAM en Oaxaca, conversa con el #RectorLomelí. pic.twitter.com/DWHIf0IaFC — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

Este jueves, el examen de control presencial se realiza en Oaxaca y León, Guanajuato. Su aplicación se divide en tres horarios:

De 09:00 a 12:00 horas.

De 13:00 a 16:00 horas.

De 17:00 a 20:00 horas.

En Oaxaca la Universidad Autónoma de México eligió como sede el Hotel San Felipe, mientras que en León, Guanajuato, aspirantes se reúnen en Hotel Real de Minas Poliforum.

¿Cuándo se entregarán los resultados del examen de control presencial de la UNAM?

El examen de control presencial de la UNAM se aplicará del 12 al 19 de agosto de 2026. Una vez que concluya esta fase, iniciará el proceso de revisión.

Los resultados se darán a conocer a través de los canales oficiales y el portal de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE); sin embargo, aún no hay fecha para su publicación.

Se espera que sea antes del 31 de agosto de 2026, ya que este día el primer ingreso de licenciatura del ciclo escolar 2027-2027, iniciará clases.