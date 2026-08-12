UNAM enlista 4 datos importantes para el examen de control en León

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enlistó 4 datos importantes para el examen de control que aplicará en León, Guanajuato, el miércoles 12 y el jueves 13 de agosto de 2026 .

Se trata de una segunda evaluación que realizará la UNAM para el ingreso a nivel Licenciatura, luego de que fueran detectadas diversas irregularidades en la prueba que se realizó en línea.

UNAM anuncia fechas y sedes del examen de control (Michelle Rojas)

UNAM pide seguir estos 4 datos importantes para realizar el examen de control en León

La UNAM confirmó que este miércoles 12 de agosto de 2026 dará inicio a la aplicación del examen de control, siendo la sede de León, Guanajuato, la primera en realizar esta prueba de admisión.

Para todos los aspirantes que participarán de la realización del examen de control, la UNAM compartió estos 4 datos importantes para que puedas presentar tu prueba sin compromisos.

Los aspirantes deben presentar su identificación oficial vigente y comprobante de cita impreso. Llegar una hora antes de la hora de la cita señalada en su documentación. Los aspirantes tienen un tiempo máximo de tres horas para responder las 120 preguntas del examen. Queda estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares ni se permitirá el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes.

De manera adicional, la UNAM compartió los horarios en los que se aplicará el examen de control en León, comprendiendo las dos fechas de aplicación.

miércoles 12 de agosto: De las 17:00 a las 20:00 horas

jueves 13 de agosto: De las 09:00 a 12:00 horas; de las 13:00 a las 16:00 horas y de las 17:00 horas a las 20:00 horas.

En la sede habrá personal que brindará apoyo a los aspirantes de la UNAM que realizarán la prueba.