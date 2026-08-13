El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, supervisa la aplicación del examen de control presencial que se lleva a cabo en Oaxaca este 13 de agosto de 2026.

Aunque, por reglamento, la organización y vigilancia de las pruebas de admisión no corresponde al rector, la presencia de Leonardo Lomelí forma parte de la estrategia de la UNAM para dar certeza al proceso de selección y confirmar la validez de los resultados para la admisión a licenciatura 2026-2027.

Rector de la UNAM supervisa examen de control en Oaxaca (@LauraToribio2 / X)

Continúa la aplicación del examen de control de la UNAM, en Oaxaca y León

Al menos mil 920 aspirantes se presentaran en el Hotel San Felipe, ubicado en avenida Jalisco, número 15, colonia San Felipe del Agua, para la realización del examen de control de la UNAM.

Con esta nueva prueba de la UNAM se busca asegurar que quienes ingresen a la institución educativa hayan obtenido su lugar mediante esfuerzo y mérito propio tras la detección de anomalías y un aumento atípico de puntajes altos en la prueba virtual previa.

Este 13 de agosto de 2026, el examen de control se lleva a cabo en Oaxaca y en León, Guanajuato, su aplicación se divide en tres horarios:

De 09:00 a 12:00 horas.

De 13:00 a 16:00 horas.

De 17:00 a 20:00 horas.

Los estudiantes deben presentarse una hora antes de iniciar la prueba. En caso de llegar tarde a la cita, se les permitirá el acceso, pero se reducirá el tiempo para realizarlo.

Todos, sin excepción, tendrán un máximo de 3 horas para responder 120 preguntas. No pueden utilizar celulares y tampoco ingresar con mochilas y bolsos voluminosos.

El examen de control, este jueves, también se aplicará en León, Guanajuato. La sede es el Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, #2211, colonia Las Bugambilias.

Se esperan 2 mil 777 aspirantes para el examen de la UNAM en esta sede.