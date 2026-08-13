Brisa García obtuvo 120 aciertos en la primera prueba de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); sin embargo, no fue convocada para el examen de control presencial que se lleva a cabo en Oaxaca, este 13 de agosto de 2026.

Por ello, en busca de una explicación de la UNAM, la aspirante -de 17 años- se presentó en el hotel San Felipe Misión, en Oaxaca, donde se llevan a cabo los exámenes.

Brisa García quiere estudiar Medicina en la UNAM, pero no fue convocada al examen de control

Frente a diversos medios de comunicación como La Jornada, Brisa Nisdany García Santiago, procedente del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicio (CETis) 124 localizado en el municipio de Tlacolula de Matamoros, dijo haber obtenido con honestidad y esfuerzo una puntuación perfecta en el primer examen de la UNAM.

Por lo que, al igual que el resto de los aspirantes, realizó los trámites necesarios para el examen de control presencial en Oaxaca e incluso en Ciudad de México; no obstante, no recibió la confirmación para la aplicación.

Aún cuando el pasado 7 de agosto, día en que se comunicó con representantes de la UNAM, le informaron que recibiría un correo electrónico donde se le proporcionaría la información necesaria.

Entre lágrimas, reiteró no haber hecho trampa por lo que está dispuesta a repetir el examen ya que anhela estudiar medicina en la UNAM.

Aspirantes realizan examen de control de la UNAM en Oaxaca (Carolina Jiménez / Cuartoscuro / Carolina Jiménez Mariscal)

UNAM aclara por qué no convocó todos los aspirantes

Ante las quejas de aspirantes que no fueron convocados al examen de control presencial de la UNAM, aún cuando obtuvieron un puntaje alto en la prueba virtual, Leonardo Lomelí responde.

El rector de la UNAM indicó que el caso de Brisa García, así como de otros aspirantes será atendido en tiempo y forma la próxima semana.

“Cada uno de estos casos será analizado a partir de su situación y de la evidencia que se tenga”, señaló para posteriormente comprometerse a darles una respuesta antes de la publicación de los resultados del examen de control.