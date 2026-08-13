Diego, el primer aspirante en concluir el examen de ingreso a la UNAM en León, Guanajuato, compartió su experiencia presencial, destacando que el formato fue “más transparente”.

Sentí la prueba mejor que la pasada, definitivamente. Todo bien, mejor, muchísimo mejor, más transparente Aspirante de la UNAM

Apenas 59 minutos después de iniciada la prueba, el joven salió del Hotel Real de Minas Poliforum, donde los aspirantes realizaron el examen utilizando una computadora para responder.

Aunque Diego admitió que el examen no era el mismo que presentó la primera vez, dijo sentirse confiado gracias a los conocimientos que poseía.

Examen UNAM (Especial)

“Más seguro y justo”: aspirante destaca formato presencial de examen de la UNAM

En entrevista con medios, Diego comentó que presentar el examen de la UNAM de manera presencial fue una mejor experiencia que haberlo presentado en línea hace casi tres meses.

Incluso, mencionó que la vigilancia humana fue más optima y menos invasiva que la llevada a cabo por la inteligencia artificial usada por la UNAM, propiedad de Territorium Life.

Diego, quien estudiar una licenciatura en Historia del Arte en ENES Morelia. concluyó diciendo que el examen presencial es, a su juicio, más seguro y justo para los aspirantes que buscan un lugar en la Máxima Casa de Estudios.

Ciudad Universitaria de la UNAM. (Andrea Murcia/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Examen de Control Presencial de la UNAM en León: primera jornada inicia con 501 aspirantes

La UNAM realizó la primera jornada del Examen de Control Presencial en León, Guanajuato, como parte de un proceso extraordinario por las irregularidades detectadas en la aplicación virtual del examen de ingreso 2026.

De acuerdo con la información difundida por la institución, la jornada comenzó puntualmente a las 17:00 horas, momento en que los primeros 501 aspirantes ingresaron para iniciar la evaluación.

La UNAM destacó que el proceso se desarrolló en el Hotel Real de Minas Poliforum, de la ciudad de León, bajo supervisión presencial y con protocolos reforzados para garantizar transparencia y equidad.