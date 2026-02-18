Después de cuatro días, Marx Arriaga dejó la SEP (Secretaría de Educación Pública) tras recibir la notificación de oficio como exigía; así fue el momento de su destitución.

“Esto (la notificación) es una victoria más para la clase trabajadora, que querían hacer un desalojo fuera de toda normativa con policías”. Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la SEP

Medios de comunicación captaron el momento en el que Marx Arriaga presentó la notificación administrativa de su destitución, para que poco después dejara las oficinas en avenida Universidad con destino a Texcoco.

Marx Arriaga recibió notificación de su destitución en la SEP

Tras más de 100 días atrincherado, Marx Arriaga recibió el oficio que notifica su destitución, ya que, como apuntó a medios de comunicación, es lo mínimo que merece cualquier trabajador.

En el escrito, la SEP solicita a Marx Arriaga el iniciar el proceso de entrega-recepción acorde con los Lineamientos Generales para la regulación de los procedimientos de rendición de cuentas.

Marx Arriaga recibe oficio de destitución en la SEP; así fue el momento (Grupo Fórmula vía X)

El proceso deberá contar con representantes de ambas partes, como mencionan a Marx Arriaga, que en el caso de la SEP corresponderá a Araceli Durán González, directora de Asuntos Laborales.

Asimismo, menciona la designación de Nadia López García como nueva directora de Materiales Educativos de conformidad con el procedimiento de Libre Designación.

La notificación finaliza con el reconocimiento a Marx Arriaga por su labor de estos cinco años como director de Materiales Educativos de la SEP.

Marx Arriaga también señaló que de haber llegado el primer día con la notificación de su destitución, habría firmado para terminar la relación laboral que mantenía con la SEP desde 2021.

Marx Arriaga descarta que vaya a trabajar en la función pública

El exdirector general de Materiales Educativos, Marx Arriaga, fue cuestionado sobre el futuro de su trayectoria laboral y si aceptará algún cargo ofrecido de parte del gobierno, lo cual descartó.

Al respecto, Marx Arriaga afirmó que regresará a dar clases, ya que es profesor, no parte de la función pública y no estaba en la SEP por un puesto, sólo era parte de un proyecto que ya terminó.

Por lo mismo y para demostrar a todos los maestros del país que tiene palabra, tras dejar la SEP viajó en Metro para dirigirse a ver a su familia en Texcoco, hecho captado por medios hasta la terminal de autobuses.