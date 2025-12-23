La Secretaría de Salud anunció que desde 2014 se han registrado 13 mil 754 casos confirmados de fiebre chikungunya y, aunque han disminuido, se emitió un aviso epidemiológico.

Pese a que la mayoría de casos se registraron en el brote de 2015, el aviso de la Secretaría de Salud señala que existe un riesgo sanitario activo en estados de México.

Los estados de México en los que hay riesgo de brote de chikungunya

El aviso epidemiológico de la Secretaría de Salud revela que tras el brote de 2015, el virus de chikungunya disminuyó significativamente en México, pero algunos estados aún tienen riesgo de un brote.

mosquito (National Institute of Allergy and Infectious Diseases / Unsplash)

De acuerdo con la información, en 2025 se confirmaron 17 casos de chikungunya, siete corresponden a transmisión local y 10 son importados, pues los pacientes reportaron haber viajado a Cuba.

Los estado de México en alerta por brote de chikungunya son:

Quintana Roo: Cinco casos (locales)

Yucatán: Un caso (local)

Chiapas: Un caso (local)

Baja California: Tres casos (importados)

Ciudad de México: Un caso (importado)

Estado de México: Un caso (importado)

Jalisco: Dos casos (importados)

Nuevo León: Tres casos (importados)

Pese a que los casos son pocos, se ha emitido el Aviso Epidemiológico debido a que existen factores que favorecen al incremento de casos de chikungunya en México, entre ellos:

Aumento de la movilidad internacional

Presencia generalizada del virus

Susceptibilidad de la población

Secretaría de Salud alerta por brote de chikungunya; los síntomas de esta enfermedad

La fiebre chikungunya es una enfermedad causada por el virus chikungunya de la familia Togaviridae, que suele transmitirse a través de la picadura de mosquitos infectados.

Ante posibles brotes, la Secretaría de Salud alertó cuáles son los síntomas del chikungunya:

Fiebre de inicio súbito

Dolor articular intenso

Inflamación articular

Dolores musculares (mialgias)

Dolor de cabeza

Náuseas

Fatiga

Erupciones o sarpullido en la piel