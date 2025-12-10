Ante la controversia que se ha generado por los libros ‘Grandeza’ que regaló a los senadores de Morena, Adán Augusto López confesó que regateó el precio de los ejemplares con la editorial.

Aunado a ello, el coordinador de la fracción parlamentaria morenista refirió que aún tiene que revisar los detalles de la adquisición, pues no ha pagado el costo de los ejemplares que regaló.

"Negocié un precio especial con la editorial (...) todavía no los hemos pagado" Adán Augusto López

El tema de los libros ‘Grandeza’ de AMLO que regaló Adán Augusto López a senadores de Morena, sigue dando de qué hablar, pues el mismo legislador reveló que regateó el precio y no los ha pagado.

Abordado por medios de comunicación, Adán Augusto López aseveró que no pagó el precio comercial de los ejemplares, sino que llegó a un acuerdo editorial para conseguir un costo preferente.

"Negocié un precio especial con la editorial, por que una cosa es el precio de producción y otra cosa es el precio al librero y me salieron como a ciento y tantos pesos cada uno (...) Tengo que sentarme con la editorial para ver cuál fue el número total (…) todavía no los hemos pagado" Adán Augusto López

En ese sentido, el coordinador de los senadores de Morena dijo que aun cuando no cuenta con el dato del precio específico, recuerda que se los dejaron a un costo de "ciento y tantos pesos cada uno“.

No obstante, también confesó que no tiene a la manos todos los detalles de la transacción, debido a que todavía no ha pagado por los libros que repartió entre los 67 senadores de la bancada morenista.

De la misma forma, insistió en que los recursos utilizados para comprar los ejemplares del más reciente libro del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, no son públicos, pues los pagará de su bolsa.

El senador @adan_augusto informa que todavía no ha pagado los miles de libros que regaló a los 67 senadores de Morena.



Aclara que logró con la editorial un “precio de producción” y cada volumen le salió en poco más de 100 pesos.



Él insiste que no son tantos.

Yo le insisto en… pic.twitter.com/Sw2QttdVGL — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) December 10, 2025

Adán Augusto López regaló libros ‘Grandeza’ a los senadores de Morena

Por otro lado, Adán Augusto López insistió en señalar que los senadores de Morena no tendrán que pagar los libros ‘Grandeza’ que recibieron, toda vez que se trató de un regalo de su parte.

Sobre el tema, recordó que no es la primera vez que hace un regalo de ese tipo, pues hace cerca de un mes también obsequió ejemplares del libro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Bancada de morena en el Senado recibe cajas con miles de ejemplares de Grandeza, el nuevo libro de AMLO. (Michelle Rojas)

Además, rechazó que la compra masiva de ejemplares de libros ‘Grandeza’ haya sido para beneficiar a AMLO, pues negó que detrás de la adquisición se estuviera viendo el asunto de las regalías.

En ese sentido, reiteró que solo fue una "atención" para sus compañeros senadores de un “artículo que les interesa”, pues incluso consideró que “les va a servir a muchos para hacer trabajo territorial”.