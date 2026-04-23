Lina Alejandra Rodríguez Castillo, secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM), fue asesinada el 22 de abril de 2026 en Chihuahua.

El ataque ocurrió en las oficinas de Agro Cali, ubicadas en el kilómetro 111 de la carretera a La Junta, municipio de Cuauhtémoc.

Autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Rodríguez Castillo y a otra persona lesionada.

Primeros reportes señalan que un sujeto irrumpió en el lugar y atacó a varias mujeres, lo que desató un operativo de seguridad en la zona.

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