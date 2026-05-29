Muere Adrián Salinas Vázquez, vocero de MC en Tlajomulco, por bala perdida

Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco de Zúñiga, murió por una bala perdida durante un altercado vial en Guadalajara, Jalisco.

Actualmente, la Fiscalía del Estado mantiene una investigación abierta y realiza operativos de búsqueda para localizar al responsable, quien logró huir del lugar tras el ataque.

Adrián Salinas Vázquez murió por una bala perdida en Guadalajara

Adrián Salinas Vázquez murió después de recibir un disparo mientras viajaba en una unidad de transporte público en Guadalajara, Jalisco.

Muere Adrián Salinas Vázquez, vocero de MC en Tlajomulco (Especial)

El incidente se desató tras una disputa entre el conductor de un automóvil particular y el chofer de un camión de transporte público de la ruta 186.

Ambos conductores se enfrascaron en una disputa y persecución por la lateral de la avenida Mariano Otero, en la colonia Jardines del Bosque.

Al llegar al cruce con la avenida Las Rosas, frente a la Expo Guadalajara, el chofer del camión redujo la velocidad para detenerse en una parada y subir pasaje.

En ese momento, el automovilista aprovechó para emparejarse, descendió de su vehículo y realizó una sola detonación con arma de fuego dirigida originalmente hacia el chofer del transporte público.

El disparo no impactó al conductor del camión, sino que la bala alcanzó a Adrián Salinas Vázquez, quien en ese preciso instante se encontraba subiendo las escaleras de la unidad o de pie en el área de acceso.

Adrián Salinas Vázquez murió al instante tras recibir el impacto de bala en la cabeza.

Tras efectuar el disparo, el agresor huyó del sitio por la lateral de Mariano Otero con rumbo hacia la avenida López Mateos.

Autoridades investigan muerte de Adrián Salinas Vázquez mientras viajaba en unidad de transporte público

Al sitio de la agresión arribaron elementos de la Policía de Guadalajara y paramédicos, quienes confirmaron que Adrián Salinas Vázquez ya no presentaba signos vitales debido al impacto de bala.

Las autoridades confirmaron que Adrián Salinas Vázquez se dirigía a un evento de MC en el Parque Agua Azul cuando ocurrió la tragedia.

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de homicidio contra el conductor del vehículo sedán involucrado.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, condenó públicamente el asesinato expresando su solidaridad con la familia de Salinas Vázquez y asegurando que las autoridades darán con el responsable para que se haga justicia.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas en relación con este crimen.