La agrupación de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM) exige a la gobernadora María Eugenia Campos y al fiscal de Chihuahua que se haga justicia por el asesinato de Lina Rodríguez.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Naneth Molina, presidenta nacional de MUGAM, señaló que Lina Rodríguez era una mujer buena y trabajadora, por lo que no existe un móvil lógico del asesinato.

Mujeres Ganaderas de México piden esclarecer asesinato de Lina Rodríguez

El pasado 22 de abril, un par de hombres atacaron a Lina Rodríguez, secretaria nacional y dirigente de MUGAM Chihuahua, mientras se encontraba en las oficinas de su empresa Agro Cali.

Mujeres Ganaderas de México piden esclarecer asesinato de Lina Rodríguez (MUGAM)

Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y personal de Servicios Periciales arribaron al lugar y confirmaron que Lina Rodríguez se encontraba sin vida; hay otra persona lesionada.

El asesinato de Lina Rodríguez causó gran conmoción en el sector ganadero y, en especial, al interior de la MUGAM. Naneth Molina dijo que existe “un profundo miedo” en toda la comunidad.

La presidenta de MUGAM mencionó que no habría una razón lógica para el asesinato de Lina Rodríguez, por lo que esperan que las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua den su resultado.

Por lo anterior, la MUGAM exige a la gobernadora del estado Chihuahua y a la Fiscalía que esclarezcan el caso de Lina Rodríguez y que se haga justicia por su asesinato.