Mónica Castillo, tía de Lina Rodríguez, describe su muerte como atroz y cruel. La líder de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM), fue asesinada el 22 de abril de 2026 en Chihuahua.

En una entrevista telefónica con Azucena Uresti, de Grupo Fórmula, la tía de Lina Rodríguez dice desconocer el motivo por el que fue asesinada en su negocio Agro Cali.

“No sabemos qué pasó”, cita y asegura que la empresaria no tenía enemigos y, por tanto, no tenía escolta.

“Si ella hubiera temido por su vida, si hubiera sabido de una amenaza ¿Cómo te explicas que ella siempre andaba con sus hijos?.. Sin escolta, sin protección. Una mujer que ha recibido amenazas... Ella tenía el recurso y no lo hizo” Mónica Castillo. Tía de Lina Rodríguez

Tía de Lina Rodríguez exige justicia

Hasta el momento, autoridades de Chihuahua no han dado con el responsable de la muerte de Lina Rodríguez y tampoco hay detenidos, por lo que Mónica Castillo hace un llamado:

“No dejemos de alzar la voz. No dejemos de pedir a las autoridades correspondientes una respuesta, que no dejen a esta familia con esta incógnita... Tienen que pagar todos los autores intelectuales que fraguaron en contra de la vida de mi sobrina” Mónica Castillo. Tía de Lina Rodríguez

Mónica, lo deja claro, no estará conforme con la detención del hombre que mató a Lina Rodríguez, quiere saber quién está detrás del ataque.

“Estamos esperando justicia para mi sobrina. Estamos esperando que nos entreguen a alguien, no solo el que mató a mi sobrina con arma blanca sino quien mandó a matarla” Mónica Castillo. Tía de Lina Rodríguez

🔴“No nada más mataron a Lina, mataron a una hija, mataron a una sobrina”, denuncia Mónica Castillo, quien exige justicia por el asesinato de su sobrina, la empresaria Lina Alejandra Rodríguez, ocurrido en Chihuahua.



“No tenemos idea de qué fue lo que pasó”, señala Mónica.… pic.twitter.com/NOlOdTwWys — Azucena Uresti (@azucenau) April 24, 2026

Tía de Lina Rodríguez revela detalles de su asesinato

De acuerdo con lo declarado por su tía, Lina Rodríguez, de 40 años de edad, fue asesinada por un hombre al interior de su negocio Agro Cali, en Chihuahua.

El ataque ocurrió poco después de que Lina Rodríguez mandara a sus empleados a revisar el maíz. Sujetos entraron y uno de ellos atacó a la empresaria con un arma blanca.

Lina Alejandra Rodríguez Castillo (MUGAM / Facebook)

Rodríguez no estaba sola, se encontraba con una empleada, quien también fue atacada; la hirieron en el cuello, abdomen y cabeza.

Los atacantes se robaron discos. Fiscalía Especializada en Atención A Mujeres Víctimas trabaja con Homicidios para dar con los responsables.

El negocio contaba con cámaras por lo que estos videos están siendo revisados como parte de las indagatorias.

Para no entorpecer el caso, familiares de Lina Rodríguez no revelarán datos clave.