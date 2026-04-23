El interés por la vida privada de Lina Rodríguez, Secretaria Nacional de Mujeres Ganaderas de México, aumentó tras hacerse público su asesinato, hecho que tuvo lugar el 22 de abril de 2026 en Chihuahua.

Lina Rodriguez murió al interior de las oficinas de Agro Cali, alrededor de las 16 horas, cuando un hombre armado ingresó y la atacó con un cuchillo así como a otras mujeres.

Con base al resultado de la necropsia realizada por un médico forense, la secretaria de MUGAM murió de un shock hipovolémico, provocado por una laceración de las venas yugulares.

Reportes preliminares señalan que la línea de investigación conduce a un delito por ataque directo, pero ¿quién era ella?

¿Quién fue Lina Rodríguez?

Lina Alejandra Rodríguez Castillo era una reconocida empresaria del sector agropecuario, se dedicaba al almacenamiento y comercialización de granos y semillas.

Se desempeñaba como Secretaria Nacional de Mujeres Ganaderas de México mientras fungía como delegada de la Asociación Ganadera Local de Guerrero.

Lina Alejandra Rodríguez Castillo (MUGAM / Facebook)

¿Qué edad tenía Lina Rodríguez?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Lina Rodríguez; sin embargo, algunos medios de comunicación aseguran que tenía 43 años de edad.

¿Quién era el esposo de Lina Rodríguez?

Se desconoce este dato sobre Lina Rodríguez.

¿Qué signo zodiacal era Lina Rodríguez?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Lina Rodríguez y, por tanto, su signo zodiacal.

Lina Alejandra Rodríguez Castillo (MUGAM / Facebook)

¿Cuántos hijos tenía Lina Rodríguez?

Lina Rodríguez fue madre de cuatro hijos.

¿Qué estudió Lina Rodríguez?

Lina Rodríguez obtuvo un diplomado en Agronegocios en el Tecnológico de Monterrey.

¿En qué trabajó Lina Rodríguez?

A lo largo de su vida, Lina Rodríguez se especializó en el manejo de granos, específicamente del maíz. Destacó en el sector dominado por hombres al dedicarse a la producción ganadera.

Además de ser propietaria de Agro Cali, se desempeñaba como:

Secretaria Nacional de Mujeres Ganaderas de México

Delegada de la Asociación Ganadera Local de Guerrero.