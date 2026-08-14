La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas de Leo Zuckermann, quien publicó un mensaje dirigido a su abuelo para cuestionar una supuesta lista de críticos del gobierno federal en la que aparecería su nombre.

“Se pasan por el chat, ¿no? ‘Ahora hay que hablar de la lista de Sheinbaum’. Y todos: ‘Ay, yo me siento orgulloso de estar en la lista, ay, me pusieron en la lista, abuelo mío’. ¿Qué es eso?”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A través de redes sociales, Leo Zuckermann recordó que su abuelo llegó a México durante su exilio y aseguró que ahora su nombre aparece nuevamente en una lista, pero esta vez elaborada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Leo Zuckermann habla sobre la "lista de Sheinbaum" mencionando a su abuelo (@leozuckermann / X )

Claudia Sheinbaum dice que sus adversarios “se copian la tarea”

Durante su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum ironizó sobre el mensaje del periodista Leo Zuckermann y señaló que sus adversarios repiten el mismo discurso respecto a la supuesta lista de críticos.

La mandataria incluso cuestionó que los críticos del gobierno hablen de una supuesta “lista de Sheinbaum” y hagan referencia a familiares o antepasados.

“Además dicen lo mismo, ya sean tantito creativos, ¿no? Todos dicen lo mismo, todos, todos." Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum rechazó que exista una lista de críticos y aclaró que Luisa María Alcalde únicamente explicó en Derecho de Réplica cómo operan las redes sociales, por ello, pidió revisar la conferencia antes de asumir que el gobierno elaboró un listado de personas críticas.

La presidenta también aprovechó para pedir mayor creatividad a sus adversarios, al considerar que sus señalamientos sobre la supuesta lista repiten el mismo argumento.