José Ramiro López Obrador reaccionó a la revocación de la visa de su sobrino Andrés Manuel López Beltrán, al señalar que la verdadera intención es afectar al expresidente AMLO.

Es un asunto político, no tiene que ver con otro tema. Realmente, al que quieren no es al chico (López Beltrán) sino al grande (AMLO). Nada más que lo están pensando los vecinos José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco

En entrevista con medios, el secretario de Gobierno de Tabasco afirmó que la medida fue tomada por motivaciones políticas, con el objetivo de desprestigiar a quienes integran la Cuarta Transformación.

José Ramiro López Obrador también criticó a Estados Unidos por no haber retirado visas a los gobiernos neoliberales, e incluso mencionó que él tampoco tendría problema si le retiraran el visado.

José Ramiro López Obrador cuestiona a Estados Unidos por no retirar visas en gobiernos neoliberales

Sobre el retiro de visas, el hermano del expresidente, José Ramiro López Obrador, cuestionó al gobierno de Estados Unidos por no haber retirado el documento a funcionarios de gobiernos neoliberales.

En su opinión, estos castigos diplomáticos antes no ocurrían porque los funcionarios eran “entreguistas” y “obedientes” a las órdenes que surgían desde Estados Unidos.

¿Cuándo vieron ustedes que le retiraran una visa a uno de los políticos que estaban apoyando el neoliberalismo?. Eso no lo hacían. ¿Por qué? Porque pues eran gobiernos, entreguistas que hacían al pie de la letra lo que les ordenaban desde los Estados Unidos José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco

José Ramiro López Obrador defendió que bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum las circunstancias son diferentes, pues el país se rige por los principios de soberanía y autonomía.

Por ello, sentenció que, si el gobierno estadounidense quiere una buena relación, “pues se tiene que dar en los marcos que la Presidenta lo ha dicho, a través de la cooperación y no de la subordinación”.

Andrés Manuel López Beltrán (Rogelio Morales Ponce)

“¿Qué problema hay?”: José Ramiro López Obrador reacciona a posibilidad de que le retiren la visa

Al ser cuestionado sobre su visa estadounidense y si le preocupa la posibilidad de que pueda ser cancelada, José Ramiro López Obrador respondió que no tendría inconveniente si eso llegara a pasar.

Yo tengo visa, pero si me la retiran, ¿qué problema hay?

Incluso comentó que no le interesa viajar a Estados Unidos mientras Donald Trump sea presidente y remató con una frase de AMLO: “Que no crean que el pueblo es tonto, tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto”.