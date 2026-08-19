Higinio Martínez acusó a Estados Unidos de buscar debilitar políticamente a México con el retiro de visas de funcionarios, como ocurrió con Andrés Manuel López Beltrán.

Aunque el senador mexiquense reconoció que existe revuelo en torno a la decisión por tratarse del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que no es un tema de mayor relevancia.

“Me parece que no es tan importante el retiro de la visa de una persona u otra. Claro que tiene connotación que sea el hijo del expresidente, pero la decisión es de Estados Unidos”. Higinio Martínez, senador por Morena en Estado de México

Sin embargo, Higinio Martínez señaló que, con la cancelación de visas, Estados Unidos intentaría intimidar a funcionarios mexicanos con el fin de intervenir políticamente como en Venezuela.

Andrés Manuel López Beltrán, político mexicano (Mario Jasso)

Higinio Martínez minimiza retiro de visa de López Beltrán

En entrevista, Higinio Martínez restó importancia al retiro de visas, señalando que el gobierno estadounidense continuará quitándolas y devolviéndolas, asunto que no considera que deba convertirse en tema nacional.

“El tema de las visas de 130 millones de personas, que quiten 10 o 15 visas, creo que no debe ser un tema nacional, a mí me parece”. Higinio Martínez, senador por Morena en Estado de México

El senador mexiquense también afirmó que la cancelación de la visa no debe tomarse como prueba de un acto ilícito ni exagerarse el tema en los medios de comunicación.

Agregó que, si existen señalamientos contra Andrés Manuel López Beltrán u otros personajes, compete únicamente a las autoridades mexicanas emprender investigaciones o sanciones de ser el caso.

Higinio Martínez reiteró que la cancelación de una visa es decisión exclusiva de cada país, en este caso de Estados Unidos, y que no representa un asunto relevante para la agenda nacional.

Higinio Martínez: Estados Unidos busca debilitar políticamente a México con retiro de visas

Higinio Martínez acusa posible intención de Estados Unidos de someter a México

En opinión del senador del Estado de México por Morena, Higinio Martínez, el país vecino tendría intenciones de aplicar una política de subordinación basada en la intimidación como ocurrió en Venezuela.

“Les interesa estar minando todo el poder de aquí y que siga gobernando Morena pero al estilo de Venezuela”. Higinio Martínez, senador por Morena en Estado de México

Martínez defendió que el gobierno de Claudia Sheinbaum se rige por los principios de soberanía sin subordinación, por lo que descartó que una política así se replique en México.