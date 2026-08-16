José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, presumió en redes sociales su visita a Estados Unidos, en medio de la polémica por la cancelación de la visa de su hermano, Andrés Manuel López Beltrán.

A través de X, José Ramón López Beltrán publicó una fotografía en la que aparece sonriente frente a una sucursal de Buc-ee’s, una popular cadena estadounidense de tiendas de conveniencia y gasolineras; la imagen fue acompañada por el mensaje: “Saludos desde @bucees”.

José Ramón López Beltrán aparece en Estados Unidos pese a rumores sobre su Visa (@_JRLB_ / X)

José Ramón López Beltrán sí está en Estados Unidos pese a rumores de cancelación de Visa

La publicación de José Ramón López Beltrán ocurre apenas dos días después de que Andrés Manuel López Beltrán informara que Estados Unidos canceló su visa para ingresar al país, un hecho que generó una fuerte polémica política y reacciones de Morena.

Con su fotografía desde Texas, José Ramón López Beltrán dejó ver que se encuentra actualmente en territorio estadounidense y disipó las especulaciones sobre si él también había perdido su visa.

La imagen de López Beltrán fue tomada en una sucursal de Buc-ee’s, cadena con presencia principalmente en Texas y otros estados de Estados Unidos.

El caso ocurre mientras continúa la controversia por Andrés Manuel López Beltrán, quien acusó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de ordenar la cancelación de su visa.

La Embajada de Estados Unidos, por su parte, sostuvo que puede cancelar visas cuando existan razones para hacerlo, como en el caso de Andrés López Beltrán, quien incluso mandó una carta sobre el retiro de su documento.