Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, defendió a Andrés Manuel López Beltrán al afirmar que el retiro de una visa “no te condena ni te debe satanizar”.

En un breve encuentro con los medios, Ricardo Monreal recordó que cancelar u otorgar una visa es decisión exclusiva de Estados Unidos y que puede reservarse los motivos de un retiro.

Ricardo Monreal sale en defensa de López Beltrán tras el retiro de su visa

Andrés Manuel López Beltrán envió hace unos días una carta al presidente Donald Trump para exigirle una explicación sobre la cancelación de su visa y acusó que se trataba de persecución política.

Este mensaje generó muchas reacciones, como la de Ricardo Monreal, quien salió en defensa de López Beltrán y dijo que el retiro de una visa “no te condena”, sino que te hace parte de la mayoría de mexicanos.

Carta de López Beltrán a Trump: 5 puntos clave tras retiro de su visa (Eduardo Díaz SDP Noticias )

Asimismo, Ricardo Monreal rechazó que el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán sea un mensaje contra el expresidente López Obrador.

Finalmente, recordó que Estados Unidos no está obligado a revelar los motivos de la cancelación de ninguna, pues es parte de su política y debe respetarse.

En cuanto a Morena, el partido sostiene que el retiro de visa a Andrés Manuel López Beltrán representa un ataque a la soberanía nacional.