El PAN pidió a la Fiscalía General de la República investigar los señalamientos que relacionan a Andrés Manuel López Beltrán con una presunta trama de huachicol fiscal.

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, exigió esclarecer por qué Estados Unidos retiró la visa a Andrés Manuel López Beltrán y solicitó una investigación formal en México.

El partido también planteó revisar sus operaciones financieras y las de su círculo cercano, mientras legisladores panistas señalaron menciones de su nombre en testimonios sobre combustible ilegal.

PAN pide investigar señalamientos contra López Beltrán

Durante una conferencia de prensa, Jorge Romero Herrera sostuvo que la revocación de la visa estadounidense no debe considerarse únicamente un asunto migratorio adicional.

El dirigente pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores informar qué conoce sobre la decisión estadounidense y cuestionó la falta de explicaciones públicas ante este caso.

Andrés Manuel López Beltrán (Rogelio Morales Ponce)

Romero Herrera afirmó que la actuación de Andrés Manuel López Beltrán debe analizarse junto con las condiciones que, según el PAN, permitieron negocios cuestionados durante el sexenio anterior.

Acción Nacional solicitó a la FGR investigar formalmente los señalamientos y pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera revisar operaciones financieras vinculadas con López Beltrán y su entorno.

Jorge Triana Tena, vocero nacional del PAN, afirmó que existen elementos públicos para abrir líneas de investigación y aseguró que el nombre de López Beltrán aparece en un expediente.

Según Triana Tena, un testimonio incluido en ese documento refiere que el nombre de Andy habría sido utilizado para facilitar el ingreso de cargamentos de combustible ilegal por la frontera.

El panista también mencionó negocios y contratos atribuidos a integrantes del llamado Clan, integrado por amigos de López Beltrán, aunque los señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades.