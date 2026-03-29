La Selección Mexicana fue abucheada por los aficionados que asistieron a la reapertura del Estadio Banorte, tras empatar 0-0 contra Portugal este sábado 28 de marzo de 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró un desempeño irregular y dejó dudas rumbo al Mundial 2026, donde inaugurará el torneo frente a Sudáfrica.

México enfrentará a Bélgica el próximo martes 31 de marzo en Chicago, dentro de su calendario de preparación que también incluye partidos contra Ghana, Australia y Serbia.

¿Cómo quedó México vs Portugal en la reapertura del Estadio Banorte?

México sufrió en el primer tiempo ante la calidad de Portugal, pero logró irse a los vestidores del Estadio Banorte con el marcador sin goles.

Así quedó el marcador en el partido México vs Portugal tras los 90 minutos, con sonoros abucheos de los aficionados para el Tricolor.

Armando González jugó los últimos minutos del partido. (mexsport / Jose Luis Melgarejo)

¿Contra quién jugará México su siguiente partido rumbo al Mundial 2026?

El martes 31 de marzo volverá a jugar México un partido de preparación rumbo al Mundial 2026 que inaugurará ante Sudáfrica.

La selección de Bélgica será rival de México de Javier Aguirre en el Soldier Field de Chicago, el martes 31 de marzo, en punto de las 19 horas.

Partido: México vs Bélgica

Fecha: Martes 31 de marzo de 2026

Fase: Partido de preparación

Horario: 19 horas

Sede: Soldier Field de Chicago

Transmisión: TUDN, ViX, Canal 5 y 7

¿Qué viene para México después del partido vs Bélgica?

Después de jugar contra Bélgica, México tiene programados tres partidos de preparación más antes del inicio del Mundial 2026.

México vs. Ghana | Viernes 22 de mayo | Estadio Cuauhtémoc, Puebla.

México vs. Australia | Viernes 29 de mayo | Rose Bowl, Pasadena, California.

México vs. Serbia | Jueves 4 de junio | Estadio Nemesio Déz