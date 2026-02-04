La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, se pronunció por el salón de belleza en el Senado con una frase que generó debate por lo controversial de la situación.

“Es un trabajo digno el que realiza la peinadora y maquillista [...] Todas y todos (senadores) tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones.” Laura Itzel Castillo, presidenta en el Senado

Laura Itzel Castillo precisó que tener un salón de belleza en el Senado no es nada fuera de lo común, ya que también la Cámara de Diputados cuenta con maquillistas y estilistas a disposición de los legisladores.

Cada senadora paga por el servicio en el salón de belleza, asegura Laura Itzel Castillo

Cuestionada por medios, la senadora Laura Itzel Castillo explicó que cada una de las senadoras y senadores pagan por los respectivos servicios que ofrece el salón de belleza al interior del Senado.

Salón de belleza en el Senado (Jorge Monroy vía X)

“Cada una de las senadoras paga el servicio que se hace” dijo, agregando que este beneficia a las legisladoras que realizan viajes largos para participar en las sesiones matutinas.

“Entonces es algo muy normal. Sigue habiendo austeridad, por eso reitero que este servicio lo paga realmente cada senadora y senador”. Laura Itzel Castillo, presidenta en el Senado

Con estas declaraciones, Laura Itzel Castillo reiteró que el salón de belleza no está siendo pagado con el erario público: “No se les está pagando el peinado, ni el maquillaje, ni la pintura, ni nada de estas cosas”.

A pesar de sus explicaciones, personal de resguardo colocó sellos para clausurar ese espacio solo unos minutos después de que Proceso revelara la reapertura del salón de belleza.

Salón de belleza del Senado ya había sido cerrado en el 2018

Este salón de belleza no es tema nuevo, pues incluso fue motivo de reproches de Morena contra partidos que hacían uso de él, por lo cual se determinó que fuese cerrado en 2018 por principios de austeridad.

El lugar fue nuevamente abierto, según fuentes parlamentarias, por la senadora morenista Andrea Chávez Treviño y allegadas.

No obstante, esta versión fue rechazada por Laura Itzel Castillo, quien señaló que fue una solicitud de todas las senadoras.