Se compartieron en redes sociales diversos comprobantes de compra del salón de belleza del Senado, que se le atribuyó a Andrea Chávez; se observa el pedido de maquillaje MAC y otros productos.

Medios compartieron el uso de un salón de belleza que ya fue suspendido y que los trabajadores del Senado afirmaron era para el uso de legisladoras allegadas a Andrea Chávez, quien negó su autoría.

Compras del salón de belleza del Senado revelan uso de MAC con presunto cargo al erario

Tras darse a conocer el salón de belleza del Senado, se compartieron diversas órdenes de compra de parte de la Dirección de Administración y Planeación del Senado, todas con mínimo de 3 mil pesos de gasto.

Entre los productos MAC que se enlistan, junto las piezas y el precio de las mismas, están:

Labiales en distintos tontos desde los 450 hasta 683 pesos

Pigmentos de color, de 569 y 715 pesos

Mineralize Bush desde 785 pesos

Sombras de ojo, paleta Unfiltered en tonos nude por 715 pesos

Brocha para base, 755 pesos

Sombras de ojo, paleta Library Nudemodel, por 2 mil 047 pesos

Pincel para párpados 2249, por 789 pesos

Prime para rostro: 911 pesos

Polvo traslucido proset + Blur: 878 pesos

Polvo compacto Studio Fix, 788 pesos

Maquillaje C4, C5 y NC desde 787 pesos

Studio Fix conceal paleta en diversos tonos por 836 pesos

Blot powder pressed por 777 pesos

Rubores en paquete, con precio unitario de 705 pesos

Salón de belleza en el Senado (Libro Negro vía X)

Sin embargo, no son los únicos objetos enlistados, ya que la solicitud de compra abarca peines y cepillos Olivia Garden cuyos precios van hasta los mil 050 pesos y desmaquillante de Neutrogena.

Asimismo, se pueden leer ligas transparentes, esponjas de maquillaje, kleenex de Miniso y pasadores de la marca Carmita, cuyo precio en la factura es de 251 pesos por paquete.

Compras del salón de belleza del Senado se solicitaron a proveedor ligado a Adán Augusto López

Las facturas del salón de belleza del Senado son de agosto de 2024 para el proveedor Gustavo Nava Muñoz, a quien se le adjudicó de manera directa también la venta del café en el Senado, junto a marcas relacionadas con Adán Augusto López.

Gustavo Nava Muñoz, nombre visto en las cuatro facturas compartidas del salón de belleza, es representante de la comercializadora Aureo, como comparte en su perfil de LinkedIn.

Se desconoce su giro mercantil; sin embargo, se buscó su sitio web, mismo que no se encuentra disponible, de ser el dominio Aureo Productos.

Lo que se conoce sobre la comercializadora Aureo es su descripción como proveedora del gobierno de Tlaxcala, además de que presentó una solicitud de juicio mercantil contra el ayuntamiento de Ayometla.