El líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) advirtió que autoridades tienen lo que resta de enero para cumplir lo prometido o volverán los megabloqueos en toda la República Mexicana.

David Estévez, líder de la ANTAC, aseguró que aunque sí han habido cambios prometidos todo va muy lento y que peticiones de los campesinos no las están atendiendo.

ANTAC advierte que podrían volver los bloqueos si Segob no cumple lo prometido

En diciembre se firmaron acuerdos en mesas de trabajo entre la ANTAC, FNRCM y la Secretaría de Gobernación (Segob) junto con otras dependencias, pero advierten que los bloqueos podrían volver.

En una entrevista de David Estévez con Azucena Uresti, el líder transportista confirmó que sí se han atendido algunas de sus peticiones, pero todo va “muy lento”.

Por otra parte, compartió que la reunión del 15 y 16 de enero con Segob fue para recordar lo pactado y revisar los acuerdos que hicieron por lo que advirtió un nuevo bloqueo si no hay soluciones pronto.

Estévez señaló que junto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) están poniendo como fecha límite el 31 de enero para que Segob cumpla lo pactado o haya avances o bien, realizarán un bloqueo nuevamente.

El transportista también advirtió que si bien en el megabloqueo de noviembre de 2025 que paralizó parte de la Ciudad de México (CDMX) fue por 28 estados, esta vez participará toda la Republica Mexicana.

“Cedemos este mes para los resultados, sino iremos a las movilizaciones. Solamente que yo declaro que ya no serían 28 estados, serían los 32 estados”. David Estévez, líder de la ANTAC.

Asimismo, argumentó que así como piden por su gremio de transportistas lo hacen por los campesinos en una lucha en conjunto, exponiendo que la atención a agricultores se debe agilizar.

“Propuse que buscaramos la manera de que avanzaremos en el tema del campo ya que trae varias cuestiones que apremian y que se agilice lo pactado el mes pasado”. David Estévez, líder de la ANTAC.

🔴 Transportistas y campesinos advierten que, si no hay avances en los acuerdos con el gobierno, podría haber otro mega bloqueo en febrero. David Estévez, presidente de la ANTAC, señala que si vuelve a darse la movilización "ya no seríamos 28 estados sino 32".



ANTAC revela que robos en carretera subieron aunque Segob prometió acciones al respecto

La ANTAC advirtió a Segob que si no los atienden vendrá un nuevo bloqueo porque además la delincuencia en carretera aumentó aunque les prometieron lo contrario.

Estévez señaló que aunque Segob prometió que sacaría a los municipales de las carreteras, que son los acusados de robar y extorsionar, esto no sucedió y en diciembre pues hubo aún más robos.

“Se hicieron exhortos, en el mes de diciembre se nos agudizaron los asaltos en carretera y han dado muchas largas para poder presentar la denuncia de algunos asaltos que hemos tenido en estados”. David Estévez, líder de la ANTAC.

Incluso, explicó que aunque quisieron levantar denuncias fue difícil pese a que el gobierno les prometió que los procesos serían más fáciles con el fin de apoyar al gremio de transportistas.