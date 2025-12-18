La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, asegura que han existido tres acuerdos firmados con campesinos y transportistas, pero aún así bloquean.

Por otra parte, así como transportistas y campesinos aseguraron que hubo avances en la negociación con Segob, lo mismo argumentó Rosa Icela Rodríguez en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rosa Icela Rodríguez exhibe que campesinos y transportistas no cumplen sus acuerdos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó un buen final tras las mesas de diálogo con transportistas y campesinos, pero aprovechó para exhibir que espera ahora sí cumplan lo que pactaron.

Aunque Rodríguez argumentó que los gremios quedaron en no cerrar carreteras en estas épocas decembrinas explicó que hay incertidumbre porque no siempre cumplen con sus pactos.

Exhibiendo a los campesinos y transportistas, aseguró que han existido tres acuerdos firmados por ambos en donde descartan los bloqueos en carreteras, pero aún así los realizan.

“También hay que decirlo, ellos hacen un compromiso en la mesa, revisamos lo que piden punto por punto, pero el servidor público trabaja mejor cuando no hay ningún bloqueo porque afectan a gente y no hay ninguna necesidad”. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Rosa Icela Rodríguez asegura que como no hubo bloqueos avanzaron en las mesas de diálogo

La titular de Segob confirmó los acuerdos con campesinos y transportistas en la mesa de diálogo que inició el 17 de diciembre y terminó la madrugada del 18 de diciembre, asegurando que todo avanzó porque no hubo bloqueos.

Rodríguez argumentó que como no hubo bloqueos el 17 de diciembre, la negociación con campesinos y transportistas avanzó, señalando que su tarea como gobierno es “siempre atenderlos”.