La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) llegaron a acuerdos con campesinos y transportistas con la petición de un centro de acopio de cosechas y seguridad en carreteras.

Asimismo, se informó que las mesas de diálogo de la Segob con el gremio de campesinos y transportistas seguirán para enero 2026 porque aún hay temas pendientes.

Campesinos llegan a acuerdo con Segob sobre un centro de acopio sobre cosechas

El dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Eraclio Rodríguez, aseguró en entrevista con Azucena Uresti que la última mesa de trabajo con Segob fue fructífera.

Y es que el líder campesino aseguró que hicieron caso a su petición sobre tener un “centro de acopio” con cosechas como frijol, maíz y sorgo solamente que ellos lo llamarán de otra forma.

“La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) lo llamará con un nombre “como algo de ‘control de mercado’ (...) será para todos los estados y productores”. Eraclio Rodríguez, dirigente del FNRCM.

Mesas de diálogo de Segob, Agricultura con campesinos y transportistas. (Secretaría de Gobernación)

Aunque el dirigente campesino aseguró que el “acuerdo está cerrado” aún falta por ver con qué empresas lo harán y dónde lo harán.

Según su explicación, el objetivo de esto es beneficiar más a los agricultores mexicanos y que haya un almacén de productos para que México no tenga que recurrir a comprar el producto a otros países.

Por su parte, Segob informó que además se tratará hoy 18 de diciembre a la FNRCM un grupo técnico para “propuestas de pignoración” de cosechas, así como incluir a productores en el trabajo del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz.

Esto además de sumarlos en temas sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “conforme a mecanismo formales y bajo la conducción de la Secretaría de Economía”.

Transportistas reciben atención de Segob para seguridad en carreteras

Así como el gremio de campesinos, David Estévez titular de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó que llegaron a un acuerdo con Segob sobre la seguridad en carreteras.

El líder transportista compartió que la Segob ha comenzado a escucharlos brindándoles una aplicación en algunos celulares de conductores como un botón de pánico cuando algo de inseguridad suceda en carreteras.

Sin embargo, Estévez argumentó que esto es aún piloto y verán cómo funcionará con la prueba en algunos tractocamiones además de que les dieron el número de teléfono directos para que los auxilien.

“Se nos otorgó [la Guardia Nacional] tecnología para la corta acción en carretera, sí como botones de pánico en los celulares, será una prueba piloto en 10 o 20 tractocamiones para ver cómo funciona (...) nos ponen a disposición los números de los generales de las 32 entidades federativas de Guardia Nacional y el contacto directo con gente de Seguridad Pública y gente de Seguridad Ciudadana de todo el país y se abren espacios en las Fiscalías para las denuncias”. David Estévez titular de la ANTAC.

Por otra parte, señaló que luego del Guadalupe-Reyes se retirarán retenes que ellos señalan como puntos de extorsión en carreteras.

“Se retiran como acto de buena fe algunos puntos en carreteras que hemos señalado como punto rojo o peligroso de la extorsión”. David Estévez titular de la ANTAC.

Tanto campesinos como transportistas ven el avance “considerable” y que las mesas de diálogo con Segob continuarán para enero 2026.