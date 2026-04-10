Horacio Gómez, presidente del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) en Baja California, advirtió que tomarán las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la capital porque no cumplen sus promesas.

Pese a que campesinos y transportistas accedieron a otra mesa de diálogo con la Segob, al llegar se encontraron con las instalaciones en la Ciudad de México (CDMX) cerradas y resguardadas por la Guardia Nacional (GN).

Campesinos tomarán instalaciones de Segob CDMX porque los dejaron plantados

El presidente del FNRCM en Baja California advirtió a la Segob que los campesinos tomarían sus instalaciones en CDMX porque los dejaron plantados en una mesa de trabajo pactada para hoy 10 de abril de 2026.

A través de un video por Horacio Gómez, explicó el sentir de los campesinos al llegar a las oficinas de Segob en CDMX y percatarse que estaba resguardada por la GN, admitiendo se sienten como “delincuentes”.

Por otra parte, externó que tenían un pacto para ser recibidos para una mesa de diálogo por las inconformidades que existen, pero los recibieron con las instalaciones cerradas.

Ante ello, sostuvo que los campesinos permanecerán en las instalaciones de Segob hasta que sean atendidos, recordando que viajan desde distintos estados de la república mexicana a este encuentro.

“Al llegar a la puerta [de Segob] ya tenían elementos de la seguridad pública, granaderos antimotines, donde prácticamente nos hacen ver como si nosotros fuéramos unos delincuentes y no lo somos (...) Vamos a estar aquí, se tomó la decisión de que se tomaran las instalaciones de la Secretaría de Gobernación hasta tanto no nos reciban”. Horacio Gómez, presidente de FNRCM en Baja California.

🚨#ÚLTIMAHORA Horacio Gómez, presidente del Frente Por el Rescate del Campo en #BajaCalifornia, informa que en estos momentos tomarán las instalaciones de la @SEGOB_mx en #Cdmx 👇🏻 pic.twitter.com/VXwAvwK3WZ — Michelle Rivera (@michelleriveraa) April 10, 2026

Campesinos aclaran que Segob los citó y luego cerró las puertas

Los campesinos mexicanos tomarán las instalaciones de Segob en CDMX porque los citaron y luego les cerraron las puertas.

A través del Facebook del FNRCM, se dio a conocer que tenían una mesa de diálogo pactada por lo que los citaron hoy 10 de abril de 2026 en las instalaciones de Segob, pero al llegar las instalaciones estaban cerradas y protegidas por la GN.

Ante ello, se recordó que en el paro del 6 de abril de 2026, elementos de seguridad de Tlaxcala los agredieron por lo que advirtieron responsabilizaban al gobierno si algo les ocurría en su viaje a la CDMX.

“Si algo llega a pasarnos a los que estamos aquí, los hacemos responsables (...) Pensamos que era un diálogo de verdad, de paz, llegamos con la disposición de hablar, de buscar una solución a los problemas que tenemos”. Campesinos del FNRCM.

Por otra parte, otro campesino del FNRCM argumentó que el protegerse con seguridad es la muestra de que el gobierno está sobrepasado.