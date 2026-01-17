El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) dio a conocer que debido a falta de avances y acuerdos, realizarían nuevas movilizaciones que pondrían en riesgo el Mundial de 2026 en México.

“Hasta su Mundial anda peligrando” David Estévez

Tanto transportistas de ANTAC como agricultores habían realizado bloqueos en todo el país en conjunto durante los últimos meses del 2025, tras los cuales habrían llegado a diversos acuerdos.

ANTAC advierte movilizaciones durante el Mundial 2026

En entrevista con Pamela Cerdeira, el presidente del ANTAC aseveró que por posibles movilizaciones de transportistas y agricultores, el Mundial 2026 estaría en peligro.

David Estévez denunció que pese a diversas mesas de diálogo, no se ha llegado a acuerdos concretos ni han visto avances en sus peticiones, por lo que terminarán en movilizaciones.

ANTAC. (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

El presidente transportista de la ANTAC afirmó que otros grupos podrían sumarse a su protesta conjunta con los agricultores, ya que no son los únicos que presentan quejas en su contra.

Acorde con lo señalado, varios sindicatos de distintos sectores han mantenido pláticas con ANTAC y agricultores, por lo que todos podrían movilizarse en conjunto con el Mundial 2026.

Aunque no han señalado una fecha certera para retomar las movilizaciones —podría ser la próxima semana— afirmó que la ANTAC no se quedará de brazos cruzados y podría llevarse a cabo en el Mundial 2026.

ANTAC afirma que no hay acuerdos concretos ni avances en temas de inseguridad

David Estévez también acusó que sigue la inseguridad en las carreteras y el campo, así como retomar la licencia de conducir plastificada para evitar la extorsión, además de mesas de trabajo, sin respuesta.

Aunque afirma que hay diversos exhortos y se eliminaron los retenes ilegales, el presidente de ANTAC aseveró que hace más de 30 años se encuentran prohibidos.

Además de señalar la dificultad para denunciar ya que todavía falta la creación de la fiscalía especializada, como ejemplificó con el robo de un doble remolque.

Sin embargo, David Estévez afirmó que la ANTAC continuará con las mesas de trabajo, pero estima que no van a terminar en nada debido a que habría falta de disposición o interés.