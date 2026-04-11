Luego del fallido encuentro que se celebraría el viernes 10 de abril, la Secretaría de Gobernación (Segob) acusó que transportistas y productores ejecutaron acciones que terminaron por frenar el diálogo.

“(Transportistas y productores) bloquearon el diálogo y cerraron con cadenas y candados las puertas del edificio de la Secretaría” Segob

Por medio de un comunicado, la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez señaló incluso que los inconformes, cerraron con cadenas y candados las puertas de su sede en la CDMX.

A pesar de ello, la Segob aseguró que se mantiene abierta y dispuesta a continuar con el diálogo con el fin de escuchar y atender las peticiones de transportistas y productores.

Segob acusa a transportistas y productores por cerrar vías del diálogo

El lunes 6 de abril, transportistas y productores se sumaron a una protesta a nivel nacional en la que realizaron bloqueos carreteros y movilizaciones en distintos puntos del país.

Ante ello, el gobierno federal estableció reiniciar las mesas de negociación con un encuentro programado para el viernes 10 de abril en la sede de la Segob en la CDMX.

Sin embargo, el diálogo se rompió debido a que según lo denunciado por la Segob, los transportistas y productores rechazaron avanzar en la búsqueda de acuerdos y frenaron el diálogo.

Segob acusa que transportistas y productores rompieron diálogo (Especial)

En su comunicado, la dependencia federal culpó de la cerrazón a los integrantes del Frente Nacional en Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Lo anterior debido a que señaló a los miembros de ambas organizaciones gremiales de cerrar con cadenas y candados las puertas del edificio, impidiendo la entrada y salida de servidores públicos y usuarios de sus servicios.

Transportistas y productores rechazaron retirar bloqueos y protestas

Cabe destacar que los transportistas y productores que acudieron a Segob para participar en el diálogo, denunciaron que la dependencia les solicitó frenar sus acciones de protesta y bloqueos.

Sobre ello, Baltazar Valdez, representante de Campesinos Unidos de Sinaloa, denunció que se les intentó condicionar la apertura del diálogo a cambio de que liberen las carreteras donde mantienen sus protestas.

Ante ello, el represente del sector agrícola advirtió que no van a aceptar más condiciones e incluso señaló que si se les plantea una nueva demanda, regresarán de inmediato a sus estados.

"El gobierno federal si no quiere diálogo con nosotros, muy su decisión, pero nosotros estamos dispuestos a participar en esta mesa de diálogo sin condiciones y si hay una condición nos vamos a nuestros estados" Baltazar Valdez, representante de Campesinos Unidos de Sinaloa.

Por su parte, el líder del Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez, dijo que ya no confían en el gobierno y por eso continúan con sus movilizaciones.

Incluso, amenazó no solo con continuar con los bloqueos, sino con ejecutar acciones para boicotear el Mundial 2026, pues acusó que dicho evento es el único que está recibiendo recursos del gobierno.