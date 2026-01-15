A un mes de la última mesa de diálogo entre campesinos y Agricultura, los agricultores ya piden la intervención de Marcelo Ebrad para tratar un asunto sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Asimismo, campesinos y transportistas aseguran que no existen avances sobre los acuerdos que firmaron con la Secretaría de Gobernación (Segob) mismos que plasmarán en una reunión hoy 15 de enero.

Campesinos piden reunión con Marcelo Ebrad y la Secretaría de Economía

Ante la falta de compromiso por Segob y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, campesinos exponen su interés de reunirse con Marcelo Ebrad y la Secretaría de Economía.

Aunque el 18 de diciembre fue la última reunión que campesinos y transportistas fueron luego del megabloqueo en noviembre de 2025, aseguran que no hay avance en los acuerdos que firmaron.

En una entrevista con Azucena Uresti, Baltazar Valdez, delegado del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) aseguró que las fechas de los acuerdos están por cumplirse, pero siguen sin realizarse.

Sin embargo, señaló que hoy 15 de enero tendrán una reunión con Julio Berdegué, titular de Agricultura, para abordar los temas pendientes, aunque ellos también quieren un acercamiento con Marcelo Ebrad.

Hablando del rumbo que los campesinos y transportistas planean seguir, Baltazar Valdez explicó que buscan tener una mesa de trabajo con Marcelo Ebrad y la Secretaría de Economía para exponer sus inquietudes sobre el campo.

Y es que los campesinos quieren que los granos básicos estén fuera del T-MEC “para tener un control de precios en el mercado nacional”, pero para exponer otros motivos necesitan la reunión con los ya mencionados.

“Nos interesa platicar con la Secretaría de Economía, con Marcelo Ebrad. Tenemos la propuesta de que los granos básicos deben salir del Trata de Libre Comercio y tenemos la promesa de [Julio] Berdegué de que participe la Secretaría de Economía”. Baltazar Valdez, delegado del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

🔴Productores advierten incumplimientos tras megamarcha



➡️“No hay avances en el pago de apoyo”, me comenta Baltazar Valdez, delegado del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, al denunciar que “hay acuerdos que no se han cumplido y estamos en los límites de tiempo… pic.twitter.com/OgMevWhv2I — Azucena Uresti (@azucenau) January 15, 2026

Campesinos y transportistas se reúnen tras falta de avances

Los campesinos buscan tener una reunión con Marcelo Ebrad y la Secretaría de Economía para hablar del T-MEC, aunque aún hay puntos que no ha cumplido Segob.

Hoy 15 de enero, el gremio de transportistas y campesinos convocaron a una rueda de prensa en el Monumento a la Revolución en la CDMX para exponer las inquietudes sobre lo ocurrido en ambos sectores.

Esto en el marco de su reunión tras la mesa de trabajo donde campesinos esperan sí exista la participación de Marcelo Ebrad y Secretaría de Economía como Julio Berdegué prometió.