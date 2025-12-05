Aunque campesinos no están de acuerdo en cómo quedó la Ley de Aguas, dirigente del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano (FNRCM) rechazó la posibilidad de realizar nuevos bloqueos.

Según el dirigente del FNRCM campesinos tuvieron una mesa de diálogo con el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los hará partícipes en un nuevo paso donde podrán ser partícipes con sus inquietudes.

Campesinos no harán más bloqueos por la Ley de Aguas; llegaron a un acuerdo con Conagua

Tras la aprobación del Senado sobre la Ley de Aguas en lo general y particular, campesinos descartan que haya más bloqueos como se había rumorado.

Baltazar Valdéz, dirigente del FNRCM compartió en entrevista con Azucena Uresti que campesinos no tendrán más bloqueos por temas de la Ley de Aguas.

Explicó que la noche del 4 de diciembre fueron citados por Efraín Morales López para escuchar sus inquietudes, pero les hizo saber que aún hay posibilidad de que plasmen lo que les inquietaba de la ley.

López les aseguró que falta la redacción del reglamento de la Ley de Aguas, en donde podrían meter sus inquietudes.

Aprueban la Ley general de Aguas en la Cámara de Diputados (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Fue así que Valdéz aseguró que no tendrán más bloqueos e incluso el realizado en la Frontera Norte había sido levantado.

“Hay la posibilidad de encauzar esas ambigüedades en un instrumento que sigue que es el reglamento de la ley (...) El FNRCM tuvimos una entrevista con el directo de Conagua, llegamos a acuerdos y vamos a ser parte de la construcción de ese reglamento”. Baltazar Valdéz, dirigente del FNRCM.

Hasta el momento, Conagua y el FNRCM no tienen fecha pactada para la reunión, siendo la dependencia quien los buscará para iniciar su intervención en el reglamento.

Ley de Aguas tuvo en cuenta a los campesinos con 60% de sus solicitudes

El FNRCM y Conagua llegaron a un acuerdo en donde hacen partícipes a los campesinos del reglamento de la ley, pero reconocen que 60% de sus peticiones sí fueron escuchadas.

Valdéz aseguró que de lo pedido que se incluyera en la Ley de Aguas y lo que finalmente terminó en ella, fue al menos 60% de sus propuestas lo que se incluyó.

Sin embargo, el líder campesino aseguró que no han leído toda la Ley de Aguas “no tuvimos tiempo” apuntando que solo vieron lo específico al campo “habrá que seguir estudiando la ley”.