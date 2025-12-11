Integrantes de la Asociación Nacional de transportistas (ANTAC) y productores agrícolas revelaron que fracasaron las negociaciones con la Secretaria de Gobernación (Segob) pues “se vino abajo” el diálogo.

Acusaron que el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Segob, Leonel Cota Montaño, fue prepotente, autoritario, cortante y ríspido y que no hubo ningún acuerdo o avance tras siete horas de reunión el 10 de diciembre.

David Estévez, presidente de ANTAC, también dijo que el funcionario rechazó lo que se había acordado inicialmente con Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y bateó otras propuestas.

ANTAC y FNRCM preparan nuevo paro nacional antes de Navidad tras “prepotencia” de Segob

Ante ello, transportistas y agricultores anunciaron en el programa de Azucena Uresti en Grupo Fórmula que preparan un nuevo paro nacional para la siguiente semana que implicará bloqueos a importantes carreteras y autopistas, como lo han hecho en recientes fechas, confirmó Eraclio Rodríguez, del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

“Nosotros estamos preparando movilizaciones para la semana que entra… y decidir cuando iniciamos el nuevo paro nacional… no hemos decidido la fecha pero deberá ser la semana que entra, no puede ser después” Eraclio Rodríguez. FNRCM

Este paro nacional deberá hacerse la siguiente semana, previo a las vacaciones por Navidad y fiestas de fin de año.

El paro nacional de agricultores y transportistas se va a hacer de manera conjunta pues aseguraron que su alianza no se va a romper y que van a seguir trabajando juntos aunque cada sector tiene sus propias demandas.

Agricultores proponen una reserva nacional de alimentos; actual reserva es importada por grandes empresas

Eraclio Rodríguez, del FNRCM, coincidió en que Leonel Cota Montaño tuvo “poco entendimiento” y le “ha quedado grande la camisa” en las negociaciones.

Dijo que los funcionarios de la Segob “caminan totalmente contra de lo que hablan” y que no le hacen caso ni a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Una de las propuestas rechazadas es la creación de una reserva nacional estratégica de maíz, trigo, frijol en la que le gobierno no deberá poner un solo peso, ya que dijo, hay reserva de alimentos de las grandes empresas para seis meses pero con productos importados a precio de dumping.