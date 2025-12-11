Campesinos y transportistas ya están listos para posibles bloqueos carreteros en un paro nacional el próximo martes 16 de diciembre y aunque tienen una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) dijeron desconfiar de ellos, afirmó Baltazar Valdez, del Frente Nacional para el Rescate del Campo.

“Quiero decirlo muy claro, no vamos a confiar, vamos a estar preparados en las carreteras… para en caso de no tener una respuesta adecuada a nuestras peticiones inmediatamente vamos a tomar acciones y vamos a volver a tapar carreteras, aduanas y lo que sea necesario" Baltazar Valdez. Frente Nacional para el Rescate del Campo.

Los bloqueos estarán listos desde el martes 16 de diciembre por la mañana solo para estar pendientes de activarlos tras la reunión citada a la 12:00 horas en Segob.

Una vez que se levantaron de la mesa de negociaciones les avisaron que el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué los invito a dicha reunión.

Campesinos y transportistas anuncian nuevos bloqueos el 16 de diciembre; Segob intenta retomar el diálogo

Cabe recordar que los campesinos y transportistas anunciaron un paro nacional con bloqueos para la próxima semana luego de que señalaron que las negociaciones con la Secretaria de Gobernación (Segob) fracasaron y “se vino abajo” el diálogo.

Acusaron que el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Segob, Leonel Cota Montaño, fue prepotente, autoritario, cortante y ríspido y que no hubo ningún acuerdo o avance tras siete horas de reunión el 10 de diciembre.

David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), también dijo que el funcionario rechazó lo que se había acordado inicialmente con Julio Berdegué, titular de Sader y bateó otras de sus propuestas.

Campesinos y transportistas mantienen unión

El paro nacional se va a hacer de manera conjunta entre campesinos y transportistas pues aseguraron que su alianza no se va a romper y que van a seguir trabajando juntos aunque cada sector tiene sus propias demandas.

Dijo que los funcionarios de la Segob “caminan totalmente contra de lo que hablan” y que no le hacen caso ni a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Una de las propuestas rechazadas es la creación de una reserva nacional estratégica de maíz, trigo, frijol en la que le gobierno no deberá poner un solo peso, ya que dijo, hay reserva de alimentos solo de las grandes empresas para seis meses pero con productos importados a precio de dumping.