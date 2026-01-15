Al acusar que no se han atendido las problemáticas que afectan al sector, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) convocó a una rueda de prensa a realizarse el jueves 15 de enero.

De acuerdo con lo informado por la organización, el encuentro de transportistas para informar y fijar su postura se llevará a cabo en las inmediaciones del Monumento a la Revolución.

ANTAC convoca a rueda de prensa en el Monumento a la Revolución; informarán problemáticas de transportistas

En seguimiento a las protestas iniciadas el 24 de noviembre de 2025, la ANTAC anunció que el 15 de enero movilizará a transportistas en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México (CDMX).

A través de redes sociales, el organismo gremial explicó que se tratará de una rueda de prensa en la que se darán a conocer detalles sobre las demandas que han planteado desde el inicio de las movilizaciones.

“Convocamos a los medios de comunicación a la rueda de prensa que se llevará a cabo con el objetivo de informar y fijar postura sobre los temas derivados de la movilización nacional” ANTAC

Tras detallar que el encuentro dará inicio en punto de las 12:00 horas, la ANTAC explicó que la conferencia se presentarán detalles sobre el análisis de la movilización que realizaron en noviembre.

De la misma forma, expuso que uno de los puntos principales a tratar, será el de las “demandas y problemáticas” que advirtió, siguen generando afectaciones al sector transportista y Campo.

ANTAC. (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

ANTAC informará resultados de los bloqueos masivos que realizó en noviembre de 2025

Al convocar a una movilización en el Monumento a la Revolución a realizarse el jueves 15 de enero, la ANTAC resaltó que la intención es defender los derechos de transportistas y campesinos.

Como se adelanta, se espera que en la conferencia la organización informe el balance de la protestas que han realizado para pedir seguridad, reducción de costos y apoyo al campo entre otros.

Cabe destacar que durante la movilización del 24 de noviembre que se prolongó hasta 2 días en varios estados, los inconformes bloquearon diversas vialidades clave como las siguientes: