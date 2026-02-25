Ana Lilia Ceballos presentó una denuncia contra Sergio Mayer ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por la licencia para La Casa de los Famosos de Telemundo.

La militante de Morena sugirió que Sergio Mayer habría incumplido con sus obligaciones como diputado y miembro de Morena, por lo que pidió que se inicie una investigación en su contra.

¿Quién es Ana Lila Ceballos Trujeque?

Ana Lila Ceballos Trujeque es una política mexicana de Tabasco con una trayectoria que se remonta a finales de los años 90. Aunque transitó en diversos partidos políticos, desde 2023 es militante de Morena.

En redes sociales, Ana Lila Ceballos Trujeque suele mostrar una fuerte identificación con valores religiosos, compartiendo mensajes, reflexiones o referencias espirituales que reflejan su fe.

¿Qué edad tiene Ana Lila Ceballos Trujeque?

De acuerdo con la información, Ana Lila Ceballos Trujeque tiene 72 años de edad.

¿Ana Lila Ceballos Trujeque está casada?

Ana Lila Ceballos Trujeque está casada con Ignacio Rodríguez Castro.

¿Ana Lila Ceballos Trujeque tiene hijos?

Sus redes sociales muestran que Ana Lila Ceballos Trujeque tiene tres hijos, dos de ellos famosos por formar parte de los medios de comunicación:

El Chapucero Mau Rodríguez

¿Qué estudió Ana Lila Ceballos Trujeque?

Según información de perfiles legislativos oficiales, Ana Lila Ceballos Trujeque cuenta con nivel de estudios de licenciatura con preparación académico-financiera.

¿Cuál es la trayectoria de Ana Lila Ceballos Trujeque?

Actualmente, Ana Lila Ceballos Trujeque es militante de Morena. Durante su trayectoria política estuvo en las filas de otros partidos como PRD y Partido Nuevo Alianza.

Ana Lila Ceballos Trujeque fue:

Diputada federal por representación proporcional en la LVII Legislatura (1997–2000) por el PRD, representando a Tabasco

Candidata a regidora de representación proporcional en el municipio de Centro, Tabasco (proceso 2011–2012) por el Partido Nueva Alianza

Aspirante a diputada federal por Morena en Tabasco para el proceso electoral de 2024

Ana Lilia Ceballos denuncia a Sergio Mayer por licencia para La Casa de los Famosos

Ana Lila Ceballos denunció a Sergio Mayer ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por la licencia solicitada para participar en La Casa de los Famosos de Telemundo.

Dado que Sergio Mayer formaba parte de comisiones de seguridad y justicia, Ana Lila Ceballo destacó que no es momento para que el diputado pida licencia en la Cámara de Diputados.

Ana Lila Ceballos, exdiputada federal, sugirió que Sergio Mayer está anteponiendo el interés privado antes que el público, uno de los fundamentos con los que se debe conducir un militante de Morena.

