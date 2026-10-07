Ricardo Salinas Pliego reaccionó con burlas al nuevo libro del exPresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Vía redes sociales, el empresario y dueño de Grupo Salinas llamó “miserable viejo pendejo y narco” a AMLO, quien dice está “escondido, perseguido por el pueblo, la justicia americana y avergonzado de su familia”.

Como respuesta al análisis que AMLO realizó en su libro “Pueblo” sobre el comportamiento de Salinas Pliego, agregó:

“Mi respuesta a su envidia y a su coraje es mi vida: en paz, feliz y despertando hoy en mi casita en la CDMX. Vivo en plena libertad, querido por la gente, sin tener que esconderme, con todos mis hijos trabajando honradamente, sin que ninguno sea señalado por actos de corrupción y con mi hermosa esposa a mi lado… a mi mí señora no me abandonó en un rancho por corrupto y terco. Ahh y sin haber tenido que pasar ni una sola “divertida y deliciosa noche” con Monsiváis, por dinero” Ricardo Salinas Pliego

El magnate no se guardó nada, además de volver a poner sobre la mesa los escándalos en los que se ha visto envuelto AMLO e incluso sus hijos, se dijo satisfecho de saberse presente en sus pensamientos.

“Me da mucho gusto saber que me tiene en sus pensamientos y que sigue sintiendo envidia y coraje hacia mí…”, concluyó. Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego responde con burlas a AMLO (@RicardoBSalinas/X)

¿Qué dijo AMLO de Ricardo Salinas Pliego en su nuevo libro?

El pasado 30 de septiembre, AMLO reapareció en redes sociales para presentar su nuevo libro, el cual dedica un pasaje a Ricardo Salinas Pliego, a quien el expresidente analiza.

Andrés Manuel López obrador recuerda que Salinas Pliego formó parte del consejo asesor empresarial de la Presidencia, pero su ambición y sus relaciones lo llevaron por otro camino.

Explica que el quiebre de su relación se debe a la difusión de una fotografía en pozos petroleros, las coberturas críticas de TV Azteca respecto a la inseguridad y el respaldo político brindado por el empresario a Santiago Creel.

Y sin más, lo exhorta a rectificar su postura o terminará hundido.

“Pobre Ricardo, ojalá y rectifique” Andrés Manuel López Obrador