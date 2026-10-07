El senador del Partido del Trabajo (PT), Alejandro González Yañez, confirmó que compró 20 libros de AMLO por un total de 9 mil 960 pesos con el objetivo de regalarlos en el Senado.

De acuerdo con Alejandro González, fueron 20 ejemplares del nuevo libro “Pueblo” de AMLO, el cual fue anunciado el 30 de septiembre de 2026.

Alejandro González compra caja del nuevo libro “Pueblo” de AMLO por 9 mil 960 pesos y los regala en el Senado

Varios legisladores de Morena, PT y Partido Verde lucieron ya el nuevo libro “Pueblo” de AMLO durante la sesión legislativa del martes 6 de octubre de 2026.

Uno de ellos fue el senador Alejandro González, quien compartió que compró una caja con 20 ejemplares para regalarlos entre sus compañeros de coalición.

Alejandro González compra 20 libros de AMLO por 9 mil 960 pesos y los regala en el Senado (Captura)

Aunque la comercialización masiva en librerías físicas está programada para el próximo 12 de octubre, la acción de González llamó la atención en el recinto legislativo.

El coordinador del PT en el Senado aclaró que el acceso anticipado a la tirada editorial fue posible gracias a un contacto vinculado con la editorial Planeta.

Asimismo, el propio Alejandro González exhibió el comprobante en su teléfono para certificar que pagó $498 por cada libro, desmintiendo que fuera un obsequio directo por parte de AMLO.

Entre los senadores que recibieron el libro destacaron figuras como Ignacio Mier, Fernández Noroña, Verónica Camino, Margarita Valdés, Higinio Martínez y Lizeth Sánchez.

Al respecto, coordinadores parlamentarios agradecieron el detalle y mostraron públicamente los tomos ante los medios de comunicación.