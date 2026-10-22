Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, desmintió versiones sobre una presunta gira del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la presentación de su libro Pueblo; “es falso”, aclaró tras cuestionamientos en la mañanera de este 22 de octubre.

“No tengo ninguna información de qué el presidente López Obrador vaya a hacer una gira. Es falso. (...) Es decir en el supuesto de que quisiera hacer una gira (AMLO), ¿Qué tiene de malo?, pero no va hacer la gira” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En su conferencia mañanera del pueblo este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura clara ante las versiones periodísticas que especulan sobre un posible regreso a las calles por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué pasaría si AMLO decidiera volver a las calles?

La especulación cobró fuerza en días recientes tras señalamientos de sectores de la oposición que acusaban al exmandatario de intentar mantener presencia en la agenda pública nacional.

Pese a negar rotundamente la realización de dichos recorridos, la presidenta aprovechó la coyuntura para reflexionar sobre la libertad de los expresidentes en la vida política del país.

En su intervención, Sheinbaum puso sobre la mesa el contraste directo con otros exmandatarios de la oposición, recordando las recientes reapariciones de Felipe Calderón en eventos partidistas.

“Ahora supóngase que decidiera hacer una gira. Calderón viene a apoyar a la gobernadora de Chihuahua, es un expresidente”, puntualizó la mandataria.

Con estas declaraciones, Claudia Sheinbaum dejó en claro que, aunque López Obrador se mantiene retirado de la vida pública está solo enfocado en sus proyectos personales en Palenque, Chiapas.

Asimismo, concluyó que la administración actual continúa concentrada en el avance de la Cuarta Transformación sin la intervención directa del tabasqueño.

¿De dónde viene el rumor de que AMLO haría una gira por su libro Pueblo?

En redes sociales se muestran que los primeros supuestos reportes donde se plantea en el que AMLO estaba preparando una gira entre febrero y abril de 2027 para la presentación de su nuevo libro Pueblo, provienen del periodista Carlos Loret de Mola y JLM Diario.

Estas mismas fuentes planteaban que la gira de AMLO le serviría a Morena para que la salida del expresidente a las calles, sirviera para las elecciones 2027, sin embargo, esta información fue desmentida por la presidenta Sheinbaum.