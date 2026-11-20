Juan Carlos Leaño del Castillo, mejor conocido como ‘El Cheto’ y reconocido por su trayectoria como futbolista de los Tecos en la Liga MX, fue nombrado rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Dicho nombramiento, anunciado a inicios de noviembre del 2026, lo posiciona para suceder a su padre, Antonio Leaño Reyes, al frente de la institución académica.

Sin embargo, el Consejo Directivo de la UAG —incluido su hermano José Antonio Rodolfo Leaño del Castillo— ha manifestado su postura al desconocer oficialmente dicha designación.

¿Quién es Juan Carlos Leaño, rector de la UAG y exfutbolista?

Juan Carlos “Cheto” Leaño del Castillo es un exfutbolista profesional, administrador y directivo universitario mexicano. Nació el 22 de noviembre de 1977 en Guadalajara, Jalisco.

Es ampliamente conocido por haber desarrollado toda su carrera deportiva defendiendo la camiseta de los Tecos de la UAG, así como por su trayectoria en la administración ejecutiva de dicha institución.

Juan Carlos Leaño, rector de la UAG y exfutbolista (@oficialjcl27 / Instagram )

Su padre es Antonio Leaño Reyes, exrector de la UAG y expresidente del club Tecos. Su hermano es José Antonio Rodolfo Leaño del Castillo, vicepresidente del Consejo Directivo de la institución.

¿Cuántos años tiene Juan Carlos Leaño, rector de la UAG?

Juan Carlos Leaño tiene 48 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Carlos Leaño?

Juan Carlos Leaño se casó con Liliana Navarro Iberri en octubre del 2015 en una ceremonia realizada en el Estadio Tres de Marzo en Guadalajara.

Anteriormente, Leaño estuvo casado con Cassandra Rodríguez.

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¿Cuántos hijos tiene Juan Carlos Leaño, rector de la UAG y exfutbolista?

Juan Carlos “Cheto” Leaño tiene 6 hijos reconocidos de sus distintas relaciones.

Tuvo cuatro hijos antes de su matrimonio actual: Juan Pablo (quien también siguió sus pasos como futbolista), Luciana, Camila y Lorenzo.

Con su actual esposa, Liliana Navarro: Tiene a los cuates Juan Carlos y Renata (nacidos en 2017).

¿Qué estudió Juan Carlos Leaño, rector de la UAG y exfutbolista?

Juan Carlos Leaño se graduó en Administración de Empresas por la propia Universidad Autónoma de Guadalajara.

Cuenta con un Global Executive MBA por el IE Business School en Madrid. Complementó su formación con programas directivos en el IPADE, MIT Sloan, UCLA Anderson y la Universidad de Administración de Singapur.

¿En qué ha trabajado Juan Carlos Leaño, rector de la UAG y exfutbolista?

Juan Carlos Leaño se desempeñó como defensa central y capitán de los Tecos de la UAG entre 1998 y 2012. Defendió al conjunto universitario de forma ininterrumpida durante 14 años, disputando más de 300 partidos oficiales y anotando 9 goles.

Su momento deportivo más destacado fue el subcampeonato obtenido en el Torneo Clausura 2005, donde encabezó al plantel en la final frente al Club América.

Se retiró del fútbol profesional en 2012 tras el descenso del equipo a la Liga de Ascenso.

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Antes de su nombramiento como rector, ocupó roles clave en la universidad como vicerrector administrativo, integrante del Consejo Directivo y presidente del Consejo Consultivo de Innovación.

A principios de noviembre de 2026 asumió como rector de la UAG en sustitución de su padre, Antonio Leaño Reyes, quien pasó a ser Rector Vitalicio.

A mediados de noviembre de 2026, un sector del Consejo Directivo difundió un comunicado cuestionando el procedimiento de su designación por supuestas faltas estatutarias.

En respuesta, Juan Carlos Leaño rechazó los señalamientos e hizo un llamado al diálogo y al respeto de las normas institucionales.