Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cambia el nombre de su nuevo libro a “Pueblo”, que nuevamente tratará sobre historia de México, por lo que consideró llamarlo “Gloria”.

Fue mediante un en vivo desde La Chingada en Palenque, Chiapas, que el expresidente AMLO reapareció para explicar los detalles de su próximo libro, tras “Grandeza”.

Para su presentación y su mensaje en vivo desde su canal de YouTube, AMLO recordó los movimientos de Transformación que derivaron en el que encabezó con Morena.

AMLO cambia el nombre de su nuevo libro a “Pueblo”: ¿de qué trata?

Desde su retiro, AMLO presenta su nuevo libro “Pueblo”, con el que terminará de sustentar el Humanismo Mexicano, concepto que ha aplicado la Cuarta Transformación.

AMLO cambia el nombre de su nuevo libro a “Pueblo” (Especial)

Tal como explicó en la descripción de su mensaje, sería la continuidad de su anterior libro, “Grandeza” que abarcó las profundas raíces culturales y los valores de México.

Con “Gloria”, que era el nombre original de su nuevo libro, AMLO planeaba contar lo que definió como la “fecunda historia política de México”, sin embargo, cambió parecer.

Sin embargo, AMLO afirma que “Pueblo” tiene el mismo propósito, que a pesar de que la palabra cause molestia a algunos, es el soberano, quienes mandan en la auténtica democracia.

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