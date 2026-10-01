El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió la reaparición de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al asegurar que “no altera el panorama político”.

“Yo no creo que le vino a alterar el escenario político a la presidenta (Claudia Sheinbaum). Lo que el presidente (AMLO) hizo fue una reflexión de respaldo a la presidenta”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

El diputado calificó las palabras de AMLO como una “reflexión profunda de respaldo ante ataques de expresidentes” y que, en ningún momento, pretendieron afectar la situación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El mismo día que AMLO reapareció para presentar su libro “Pueblo”, con una dedicatoria a Sheinbaum, Felipe Calderón participó en un foro donde calificó al actual gobierno como “dictadura”.

AMLO (Ricardo Monreal)

Monreal defiende que mensaje de AMLO ayuda frente a ataques de expresidentes

En opinión de Ricardo Monreal, el mensaje de AMLO “ayuda mucho” frente a las agresiones de otros expresidentes: “Me parece que es válido que aparezca, es su derecho y ayuda mucho”, aseguró.

El diputado agregó que AMLO puede expresarse ya sea que tenga libros que presentar o no, así como otros exmandatarios han expresado su opinión gracias a la libertad de expresión.

“Es un acto de libre voluntad. En lo personal yo creo que es correcta. Y que aparezcan otros expresidentes que ataquen a la presidenta, también me parece normal, porque hay voluntad de expresión”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Ricardo Monreal sostuvo que AMLO ha aparecido públicamente en menos ocasiones que otros expresidentes, y negó que sus recientes apariciones representen un problema para el gobierno de Sheinbaum.

“El expresidente López Obrador ha aparecido menos ocasiones que los otros expresidentes. Si usted suma todas las declaraciones, comentarios y posiciones de los expresidentes, son mucho más los que lo atacan a la presidenta que los que hablan bien de la presidenta”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Sheinbaum celebra regreso de AMLO y agradece dedicatoria en “Pueblo” (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

AMLO y Felipe Calderón enviaron mensajes a Claudia Sheinbaum el mismo día

El 30 de septiembre, AMLO dio a conocer que el capítulo sobre la Cuarta Transformación de su libro “Pueblo” está dedicado a Claudia Sheinbaum, a quien resalta por diversas cualidades personales y políticas.

“A Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta y gran orgullo; ejemplo de trabajo honestidad, rectitud y lealtad al pueblo”. AMLO

El exmandatario señaló que Sheinbaum ha sido “extraordinaria” desde que recibió de él el bastón de mando, una expresión que se usa para aludir a la continuidad política.

Ese mismo día, Felipe Calderón participó en un foro donde criticó al gobierno de Claudia Sheinbaum y afirmó que México está regresando a una “nueva versión de la dictadura perfecta”.