Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó durante su reaparición desde Palenque, Chiapas, que ya prepara su próximo libro con mensaje dedicado a Estados Unidos.

AMLO habló de la problemas de Estados Unidos, señalando que dedica la mitad de su presupuesto a la guerra porque creen que pueden resolver todo con “mano dura”.

Por ello, el expresidente de México aseguró que hará una propuesta a Estados Unidos en su siguiente libro que publique.

“No se atiende a la gente, porque todo es guerra. La mitad del presupuesto de Estados Unidos está destinado a la industria bélica. Eso tiene que cambiar. Voy a escribir un libro, el próximo va a ser, para hacerles una propuesta, porque somos vecinos, somos amigos. Además, si a ellos les va mal, nos va a ir mal a nosotros. Ya hay 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos." Andrés Manuel López Obrador

AMLO ya prepara su próximo libro con mensaje dedicado a Estados Unidos (Captura)

AMLO dedicará mensaje a Estados Unidos en su próximo libro

AMLO aseguró México puede ayudar a los Estados Unidos ante la crisis que vive y que ya contempla en su siguiente libro dedicarles un mensaje.

“Somos vecinos, somos amigos”, afirmó expresando que nuestro país enfrentó una decadencia, la cual se logró revertir, gracias a que se mantuvieron los valores morales y espirituales.

En su mensaje AMLO mencionó que los problemas de Estados Unidos son el consumo de drogas y la desintegración familiar. Caso contrario a México donde las familias son muy unidas y tiene un pueblo feliz.

El mismo Andrés Manuel López Obrador resaltó el orgullo que sentía porque al finalizar su presidencia, México se logró posicionar en el lugar 10 de los países más felices del mundo.

Situándose por debajo de países como Dinamarca, Noruega, Finlandia o Luxemburgo, los cuales tienen una población mucho menor.

Mientras que Estados Unidos, detalló AMLO, pasó en 2018 del lugar 21 y para 2024 al lugar 24 del ranking de la felicidad.