El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reapareció a través de YouTube con un mensaje enviado desde su finca ubicada en Palenque, Chiapas. La transmisión iniciará a las 7:00 p.m.

Esto tiene lugar tras presuntamente ser visto acudiendo a cobrar su pensión del Bienestar, cuando en realidad el video difundido en redes sociales corresponde a un evento público de 2021 en la Ciudad de México (CDMX).

AMLO presenta su nuevo libro: Pueblo

Mediante sus redes sociales, AMLO dio a conocer que el motivo de su mensaje se debe a la presentación de su nuevo libro, el cual lleva por título Pueblo.

El expresidente señaló que su idea original era llamarlo Gloria, con el objetivo de relatar la histórica vida política de México.

No obstante, optó por llamarlo Pueblo al ser la sociedad civil quién ha padecido de las decisiones políticas en México por más de 100 años.

AMLO aseguró que con este libro termina de sustentar sus valores de Humanismo Mexicano, una concepción y modelo que dijo fue aplicado por lo que llamó la Cuarta Transformación.

En este sentido, el expresidente hizo mención a la frase en enmarco su gobierno: por el bien de todos, primero los pobres.

AMLO cambia el nombre de su nuevo libro a “Pueblo” (Especial)

AMLO pide no olvidar a Abraham Lincoln y Roosevelt, presidentes de Estados Unidos

En su mensaje desde Palenque, Chiapas, AMLO pidió al pueblo de México no olvidar a Abraham Lincoln y Roosevelt, históricos presidentes de Estados Unidos.

El expresidente nacional destacó que ambos mandatarios defendieron la soberanía de México y se opusieron a cometer atropellos en contra de nuestro país.

AMLO resaltó que Roosevelt acompañó la idea de la expropiación petrolera comandada por Lázaro Cárdenas, ayudando a que esto fuera posible gracias a la vía diplomática.

Por su parte, subrayó que Abraham Lincoln fue quien se opuso a las invasiones militares de Estados Unidos a México, valiéndole incluso sanciones políticas en su país.

No obstante, enfatizó que tras ganar la presidencia, Lincoln apoyó e impulsó el reconocimiento oficial al gobierno de Juárez como la única autoridad legítima en México.

“Casi todos han sido metiches”: AMLO sobre embajadores de Estados Unidos

Al referirse a los embajadores de Estados Unidos, AMLO acusó que históricamente “casi todos han sido metiches”.

Según el expresidente, desde hace más de 200 años de relación diplomática entre México y Estados Unidos, los embajadores de nuestro vecino del norte han intentando inmiscuirse en asuntos nacionales.

Puntualmente, mencionó que desde el primer embajador, Joel Roberts Poinsett, hasta Henry Lane Wilson a quien calificó como “macabro”.

AMLO acusó a Wilson de propiciar un golpe de Estado en México, capturando a Francisco I. Madero quien dijo fue “víctima de rufianes”.

“Hasta el 2055”: AMLO sobre deudas que dejaron el PRI y PAN

AMLO reprochó las deudas que dejaron los gobiernos anteriores del PRI y PAN, recordando el supuesto rescate financiero impulsado por el presidente Ernesto Zedillo.

Cuestionó que dicho pago costaría al pueblo de México 180 mil millones de pesos, pero que en realidad hasta el momento solo se ha pagado 1 billón de pesos de puros intereses.

De acuerdo con AMLO, liquidar dicha deuda costará a México hasta el 2055, pagando un billón de pesos más para terminar con el saldo pendiente.

Reprochó que cuando se termine de pagar la deuda habrá costado a México más de 8 billones de pesos, lamentando la decisión del llamado Fobaproa.