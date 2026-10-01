La publicación de “Pueblo”, el nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), abrió un nuevo frente de debate político luego de que surgieran críticas por la imagen elegida para su portada.

Ante los cuestionamientos del analista Luis Ugalde, quien calificó la fotografía como un recurso populista, Ariadna Montiel salió en defensa del exmandatario y explicó el origen de la imagen.

La dirigente de Morena sostuvo que la fotografía refleja la cercanía de López Obrador con las comunidades y rechazó que se trate de una estrategia de manipulación política.

Analista Luis Ugalde critica portada del nuevo libro de AMLO (Luis Ugalde en X)

Ariadna Montiel explica el origen de la portada del libro de AMLO

Ariadna Montiel explicó que la fotografía de la portada del nuevo libro de AMLO corresponde a un encuentro con el pueblo mixteco en San Antonio Sinicahua, Oaxaca.

La imagen fue tomada durante la inauguración de un camino rural construido por los propios habitantes y sus autoridades mediante el tequio, una forma de trabajo comunitario.

En respuesta a Luis Ugalde, la dirigente nacional de Morena cuestionó a los críticos del expresidente, a quienes calificó de “tecnócratas”, y los acusó de añorar una “oligarquía con fachada de democracia”.

Asimismo, defendió la imagen de López Obrador y aseguró que en ella “no hay lógica populista”, sino que muestra a un hombre que luchó durante décadas por el bienestar del país, rodeado de niñas, niños y familias, sin vallas ni guaruras.

Montiel también destacó que el expresidente mantuvo durante su trayectoria política una relación cercana con la ciudadanía, incluso durante su mandato, cuando contaba con un dispositivo de seguridad reducido en comparación con otros mandatarios.

Ariadna Montiel responde a Luis Ugalde por criticar la portada del libro de AMLO (Ariadna Montiel en X)

Ariadna Montiel recuerda una de las frases más populares de AMLO

En su respuesta a Luis Ugalde, Ariadna Montiel también recordó una de las frases más conocidas de López Obrador: “Amor con amor se paga”.

Con esta expresión, la dirigente de Morena destacó el vínculo que, según ella, mantiene el expresidente con sus simpatizantes, incluso después de concluir su mandato.

La respuesta de Montiel se produjo en medio de la polémica por la publicación del nuevo libro de AMLO y las críticas que generó la imagen elegida para su portada.