Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del Movimiento Ciudadano (MC), habló sobre la petición de revocación de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, rechazando que su partido vaya a solicitarla.

Aunque aún no aprobada, el que el Plan B de la reforma electoral contenga la revocación del mandato para la presidencia de México, llevó a que el dirigente de MC se pronunciara sobre este hecho con Claudia Sheinbaum.

Jorge Álvarez Máynez asegura que MC no pedirá revocación para Claudia Sheinbaum

El dirigente nacional del MC rechazó que su partido fuera a pedir la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum, se apruebe o no, en el Plan B electoral.

En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Jorge Álvarez Máynez, dijo que “no somos golpistas” explicando que el MC se rigen “más allá de diferencias políticas” por lo que no están dispuestos a la revocación de la primera presidenta de México.

Aunque el Plan B electoral aún no se ha llegado al Congreso, Máynez explicó que la revocación de mandato es un tema que ya se abordó con MC y por ello saben su postura sobre Claudia Sheinbaum.

Asimismo, argumentó que esta decisión la tomaron no solo por sus ideales en MC, sino porque no sería bueno para México que se revoque el mandato a la primera presidenta del país.

“Es la primera mujer en la historia en llegar a la presidencia y sería una pésima señal para la historia de este país que se le revoque el mandato a la primera mujer presidenta. Es un tema que Movimiento Ciudadano tiene clarísimo” Jorge Álvarez Máynez, dirigente del MC.

Presentan la revocación del mandato en el Plan B electoral que Claudia Sheinbaum enviará. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera / Graciela López Herrera)

MC quiere revocación del mandato a la presidencia en Plan B, más no ratificación

Jorge Álvarez Máynez rechazó que MC vaya a pedir revocación de mandato para Claudia Sheinbaum, pero sí sostuvo que espera que el Plan B la contenga y no “una ratificación”.

El dirigente del MC explicó no tendrán una postura sobre el Plan B electoral hasta no conocerla, de modo que si no lo consideran pertinente no votarán a favor como pasó como la primera reforma electoral que se mandó.

Asimismo, compartió que MC analizará a detalle la revocación de mandato, porque este debe funcionar como la decisión de la ciudadanía a cambiar -o no- de presidencia, más no como “una ratificación” sobre la elección.