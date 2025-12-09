La Cámara de Diputados aprobó hoy lunes 8 de diciembre la realización de nuevas consultas sobre la revocación de mandato.

Esto durante la discusión del proyecto en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, cuyos integrantes aprobaron al menos cuatro consultas públicas con miras a que la revocación de mandato se adelante para las elecciones 2027.

Nuevas consultas sobre revocación de mandato deberán cumplir ciertos criterios, aprueban Diputados

Con 18 votos a favor y 6 en contra, este lunes la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la realización de cuatro nuevas consultas públicas sobre adelantar la revocación de mandato para 2027.

Dichas consultas deberán ser realizadas bajo ciertos criterios, los cuales quedaron estipulados de la siguiente manera:

Cada consulta deberá durar como máximo cuatro horas, mismas que estarán divididas en dos bloques

Deberán contar con la participación de al menos 4 especialistas en cada bloque, cuya participación deberá durar 10 minutos

Tras la ponencia, se realizará una ronda de preguntas en donde cada partido político tendrá 5 minutos para presentar sus cuestionamientos

Las respuestas de los especialistas también tendrán un tiempo máximo de 5 minutos, así como tres minutos de réplica permitidos para cada una de las bancadas

Para la realización de estas nuevas consultas públicas sobre la revocación de mandato, cada partido deberá presentar una propuesta sobre especialistas que puedan acudir.

Dichas consultas públicas serán transmitidas por el Canal del Congreso y sus resultados serán analizados en 2026.

Esto toda vez que se espera sea el próximo año cuando se lleve a cabo la votación sobre si se adelantará la revocación de mandato para 2027.