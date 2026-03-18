La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas a su gobierno ante afirmaciones sobre la supuesta subordinación hacia los mandatos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Claudia Sheinbaum decidió responder, a modo de broma que AMLO le habla “todos los días para decirle que hacer”.

“Es esta idea de que López Obrador sigue gobernando porque así hay que decirlo, eso es lo que implica, como si me hablara todos los días por teléfono desde Palenque para decirme qué hacer” Claudia Sheinbaum

Esto ante la afirmación de Jorge Álvarez Máynez, quien señaló que con el Plan B, están llevando a la presidenta a “un callejón sin salida”.

Sheinbaum minimiza supuesta intervención de AMLO en su gobierno con broma

La presidenta señaló que la oposición ha comenzado a argumentar contra su Plan B electoral con intención de minimizar su investidura como presidenta de México al sugerir una supuesta intervención de AMLO en su gobierno.

Sin embargo, decidió minimizar estas críticas y aprovechó para burlarse de quien afirma que ella no es quien gobierna y ahora es enviada a un “callejón sin salida” con la presentación de su Plan B.

“Me parece que no están ciudadano a la presidenta. No la vayan a meter en un embrollo porque, además, nos vamos a arrepentir. No puede ser que la primera mujer que llega a la presidencia de México sea la primera persona a la que se le revoque el mandato..Yo sí llamo a la responsabilidad, no solamente a la presidenta, sino a quien le está llevando a este callejón sin salida” Jorge Álvarez Máynez

La presidenta reiteró que estos señalamientos donde quieren creer que AMLO le habla “todos los días” tiene como objetivo que rompa con el gobierno anterior, cosa que no sucederá.

“Tiene el objetivo de que rompamos con López Obrador, que yo diga ‘yo no tengo nada que ver con el gobierno anterior’...No vamos a romper porque somos parte de un proyecto” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que no va a romper con el gobierno anterior porque son parte de un mismo proyecto y “mal haría yo de traicionarme a mí misma y al movimiento del que provengo y al pueblo de México”.

Señalamientos sobre intervención de AMLO son machistas, asegura Sheinbaum

Por otra parte, Claudia Sheinbaum aseguró que este tipo de señalamientos son machistas pues, al sugerir que AMLO le está diciendo qué hacer, dicen que las mujeres no son capaces de tomar sus propias decisiones.

Sin embargo, aseveró que “están muy equivocados” y resaltó que, aunque ella y AMLO vienen del mismo movimiento, cada uno tiene sus propias convicciones, siempre relacionadas a la Transformación del país.