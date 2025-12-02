La discusión de la revocación de mandato fue pospuesta por la Cámara de Diputados, reveló Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro.

De acuerdo con el diputado federal, la discusión de la reforma al artículo 35 para analizar si se adelanta la revocación de mandato para coincidir con las elecciones 2027 será hasta 2026.

Cámara de Diputados no contemplarán revocación de mandato hasta 2026

La discusión de la revocación de mandato debía ser contemplada para la sesión del 11 de diciembre de 2025; sin embargo, no será el tema de las últimas 6 de este periodo ordinario.

Así lo confirmó Ricardo Monreal, quien señaló que no será puesto sobre la mesa sino hasta febrero de 2026.

“Yo creo que vamos a mandarlo hasta febrero. No está contemplado, ya tenemos solo una semana para concluir el periodo de sesiones, tenemos que concluir antes del 15 y no está contemplado” Ricardo Monreal

Cabe señalar que la discusión para adelantar la revocación de mandato para 2027, para que coincidiera con las elecciones de dicho año, debía realizarse el 10 de diciembre.

Sin embargo, el debate fue pospuesto debido a que la oposición exigió mayor discusión.

¿Cuál es la reforma a la ley de revocación de mandato? Lo que se discutirá en 2026

De acuerdo con la iniciativa de reforma para la revocación de mandato, el proceso podrá solicitarse durante los tres meses posteriores al término del segundo año de gobierno, es decir, entre el 1 de octubre el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, se busca modificar la actual legislación que determina que la revocación de mandato no debe coincidir con jornadas electorales federales o locales, para que pueda realizarse el mismo día de las elecciones 2027, donde se elegirán 17 gubernaturas.