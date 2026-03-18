Jorge Álvarez Máynez aseguró que nunca dijo que Claudia Sheinbaum recibiera órdenes desde Palenque, luego de que la presidenta calificó estas declaraciones como machistas.

De acuerdo con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, nunca dijo que la presidenta reciba órdenes, sino que ha sido expuesta a “contradicciones y confrontaciones innecesarias”.

“Yo nunca he dicho que a la presidenta le manden desde Palenque...A la presidenta le pido que, antes de emitir juicios a la ligera y descalificar, cuando menos revise el video de las declaraciones a las que hace referencia” Jorge Álvarez Máynez

Asimismo, reiteró su postura en contra de la revocación de mandato, pues aseguró que sería “un error histórico que se le revoque el mandato a la primera mujer en llegar a la presidencia de México”.

“Nunca he dicho que le manden desde Palenque”, responde Álvarez Máynez a Sheinbaum

Jorge Álvarez Máynez respondió a la burla de la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que la oposición parece creer que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le llama diario para decirle qué hacer.

De acuerdo con el líder de Movimiento Ciudadano, se siente extrañado al haber sido aludido por una declaración que, afirma, no hizo.

Asimismo, aclaró que su comentario señalaba, no “que le manden desde Palenque”, sino que personajes como AMLO y Jesús Ramírez Cuevas la están exponiendo a “confrontaciones innecesarias”.

“Lo que no me extraña es el estilo de @JesusRCuevas y su maquinaria de propaganda con preguntas sembradas. Yo nunca he dicho que a la presidenta le manden desde Palenque… Lo que sí he dicho es que personajes como el aludido la han expuesto a contradicciones y confrontaciones innecesarias” Jorge Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez (Jorge Álvarez Máynez/ X)

En el mismo sentido, resaltó que incluso le parece contradictorio que parte de la oposición señale la presunta intervención de AMLO en el gobierno de Claudia Sheinbaum cuando “al mismo tiempo de ser autoritaria y dictadora”.

Esto sobre la declaración que hizo el pasado 17 de marzo, cuando aseguró que no están cuidando a la presidenta y que hay quien la “está llevando a un callejón sin salida”.

“Me parece que no están ciudadano a la presidenta. No la vayan a meter en un embrollo porque, además, nos vamos a arrepentir. No puede ser que la primera mujer que llega a la presidencia de México sea la primera persona a la que se le revoque el mandato..Yo sí llamo a la responsabilidad, no solamente a la presidenta, sino a quien le está llevando a este callejón sin salida” Jorge Álvarez Máynez

Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano rechazan revocación de mandato

Por otra parte, refrendó su postura, así como la de Movimiento Ciudadano de rechazar la aplicación de la revocación de mandato, al considerarlo un “error histórico” al ser Claudia Sheinbaum la primera mujer presidenta de México.

“Sería un error histórico que se revoque el mandato a la primera mujer en llegar a la presidencia de México” Jorge Álvarez Máynez

Esto al recordar que el pasado 17 de marzo aseguró que podrían meter “en un embrollo” a la presidenta con la revocación de mandato y que, de hacerla, “nos vamos a arrepentir”.

Álvarez Máynez aseveró que la revocación de mandato sería “jugar con fuego”, y aseguró que la primera mujer presidenta no puede ser “la primera persona a la que se le revoque el mandato”.

“Meter a México en una discusión de si va a seguir o no va a seguir la presidenta sería jugar con fuego o jugar a los aprendices de brujo” Jorge Álvarez Máynez