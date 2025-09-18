Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México se ríe del fracaso de Luis Carlos Ugalde como asesor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En su conferencia mañanera del pueblo del jueves 18 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por el trabajo de Luis Carlos Ugalde, ex presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE, como asesor del PRI y el PAN.

Del que se le salió una risa natural porque sus resultados con el PRI para ganar en las últimas elecciones no fueron favorables.

Luis Carlos Ugalde, ex presidente del entonces Instituto Federal Electoral se convirtió en el asesor del PRI, y recibió más de 13 millones de pesos en contratos con el partido tricolor, así como por el Partido Acción Nacional (PAN), revela una investigación de la revista Polemón.

En el PRI, desde la gestión de Alejandro Moreno, Luis Carlos Ugalde fue contratado como consultor y conferencista, lo que les dio un mal resultado en las últimas elecciones presidenciales de 2024.

Mientras que en el PAN le pagaron más de 250 mil pesos por dos charlas, y casi 200 mil pesos para hablar sobre el "nearshoring" en Guanajuato, tema del que no es un experto, apuntan.

En en el gobierno de Maru Campos de Chihuahua le entregaron más de 9 millones de pesos por un supuesta consultoría de “riesgos políticos”.

Ante estas contrataciones, aseguran que la oposición busca poner a Luis Carlos Ugalde como un “espejo neutral” de temas como la reforma electoral.

Lo anterior le provocó una ligera risa a la presidenta Claudia Sheinbaum, quién le pidió al reportero de la revista Polemón que le repitiera su planteamiento, además de señalar a Luis Carlos Ugalde por el fraude electoral del año 2006 cuando el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue candidato a la presidencia por primera vez.